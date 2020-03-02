"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото

Український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Оленою, опублікував нове фото, на якому його обіймає таємнича незнайомка.
Провокаційною фотографією Остапчук поділився на особистій сторінці в Instagram.
Володимир Остапчук
Instagram @vova_ostapchuk
"Весна – це кохання", – коротко підписав фото телеведучий.
Примітно, що на знімку можна роздивитися лише руку – обличчя своєї супутниці Володимир обрізав.
У коментарях прихильники почали вгадувати, чия рука на знімку.
Більш того, деякі користувачі припустили, що новою коханою Остапчука є нотаріус Христина.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.
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