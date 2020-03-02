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2 березня • оновлено в 11:26
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Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото

2.4т
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Український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Оленою, опублікував нове фото, на якому його обіймає таємнича незнайомка.

Провокаційною фотографією Остапчук поділився на особистій сторінці в Instagram.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

Instagram @vova_ostapchuk

Новини
Остапчук принизив фанатів, які обговорюють його розлучення

"Весна – це кохання", – коротко підписав фото телеведучий.

Примітно, що на знімку можна роздивитися лише руку обличчя своєї супутниці Володимир обрізав.

У коментарях прихильники почали вгадувати, чия рука на знімку.

"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото
"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото
"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото
"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото

Більш того, деякі користувачі припустили, що новою коханою Остапчука є нотаріус Христина.

"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото
"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото
"Чия рука?" Остапчук підігрів чутки про новий роман провокаційним фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
чья чья. каждый упорыш знает что это рука кремля))
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