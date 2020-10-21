Остапчук, Павлік і Ані Лорак: сім найскандальніших розлучень українських зірок

Український телеведучий Володимир Остапчук усього лише через рік після скандального розлучення уклав новий шлюб, що стало справжньою несподіванкою для українського шоу-бізнесу. Не змогли зберегти сім'ю Сніжана Єгорова та Антін Мухарський, Лілія Подкопаєва та Тимофій Нагорний і ще багато зіркових пар, які здавалися еталоном сімейного благополуччя.

OBOZREVATEL зібрав найгучніші та найскандальніші розлучення українських знаменитостей, які приголомшили світ шоу-бізнесу.

Лілія Подкопаєва та Тимофій Нагорний

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вийшла заміж за Тимофія Нагорного в 2004 році, а потім пара усиновила хлопчика Вадима. Пізніше в сім'ї з'явилася дочка Кароліна. Подружжя і працювало разом – Нагорний та Подкопаєва створили фонд і фестиваль "Золота Лілія", уособлюючи в собі практично ідеальну сім'ю.

Коли в 2009 році в пресу потрапила інформація про розлучення Нагорного і Подкопаєвої, це справило ефект вибуху бомби. Спортсменка коментарів у пресі не давала, але ось її ексчоловік мовчати не став та повідомив, що в розлученні винен він сам, після чого поїхав на відпочинок з іншою дівчиною. Пізніше з'явилася інформація, що подружжя розлучилося через борги, які виникли на тлі кризи 2009 року. Говорили, ніби Подкопаєва відмовилася розділити майно для сплати за кредитами, які Нагорний брав для будівництва спортивних об'єктів. Крім того, повідомлялося, що розлучення пари "пішло на користь" політичній кар'єрі спортсменки.

У 2014 році, через п'ять років після розлучення, Подкопаєва прийшла на ефір до Маші Єфросиніної, де розповіла про погрози з боку ексчоловіка та про інші сімейні негаразди. Нагорний також не змовчав і повідомив, що охоронець колишньої дружини сильно побив його.

Сніжана Єгорова та Антін Мухарський

Телеведуча Сніжана Єгорова та письменник Антін Мухарський одружилися в 2006 році. Мухарський брав участь у вихованні двох дітей Єгорової від попереднього шлюбу, а за дев'ять років спільного життя в них народилося ще двоє синів та дочка. 16 лютого 2015 року зіркове подружжя розлучилося, але кінець сімейного життя став початком справжнього жаху.

Мухарський публічно звинуватив ексдружину в тому, що вона не дає йому бачитися з дітьми, налаштовує їх проти батька, а крім того, стверджував, що Єгорова п'є і створює небезпечні ситуації для їхніх дітей. Пізніше письменник також заявив, що колишня дружина вимагає величезні аліменти, які для нього є непідйомною сумою, і щоб довести це, влаштував перформанс біля будівлі суду, приїхавши абсолютно голим.

У помсту колишньому чоловікові Єгорова писала різкі послання йому в соціальних мережах, відкривала подробиці особистого життя, а також неодноразово викривала Мухарського в пияцтві. Крім того, через розлучення Єгоровій довелося піти і з телеканалу "Прямий", коли глядачі після проведеного опитування в ефірі шоу підтримали позицію Мухарського.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Заради щастя двох у цій історії були зламані дві сім'ї. У листопаді 2012 року Віра Брежнєва оголосила про розлучення з тодішнім чоловіком – бізнесменом Михайлом Кіперманом, із яким виховувала дочку Сару. У пресі цю тему обговорювали широко, і врешті-решт ЗМІ знайшли інформацію про те, що Кіперман постійно ревнував Брежнєву до "відомого артиста". Через рік, зустрівши Брежнєву в компанії музиканта Маріуса Вайсберга, преса приписала їм роман.

Однак за два роки, в жовтні 2015 року, раптово з'ясовується, що співачка Брежнєва вийшла заміж за композитора і автора популярної групи "Віа ГРА" Костянтина Меладзе. Водночас музикант розірвав шлюб тривалістю в 19 років і залишив дружину Яну Сум із хворим на аутизм сином. Ексдружина Меладзе такого не пробачила, на замирення йти не збиралася та активно давала інтерв'ю й коментарі про стосунки в родині, розлучення та життя з ексчоловіком.

На щастя, через рік після скандалу сторони дійшли згоди. Меладзе і Брежнєва щасливі в шлюбі, Яна Сум відкрила школу для дітей, які страждають на аутизм, а сам музикант помирився з колишньою дружиною і бере активну участь у житті дітей.

Анна Сєдокова і Максим Чернявський

Сєдокова і Чернявський уклали шлюб 12 лютого 2011 року. За пів року в родині народилася дочка Моніка, а вже в жовтні 2013 стало відомо про розлучення зіркової пари. Якийсь час після розлучення все було добре, але в 2016 році розгорівся скандал.

Тоді ексчоловік Сєдокової звинуватив співачку в тому, що вона погана мати для його дочки, не приділяє дітям належної уваги та зажадав, щоб Моніку віддали на виховання йому. Результатом скандалу стало те, що в справу втрутилися органи юстиції США, які заборонили Сєдоковій спілкуватися з дочкою без адвоката та соціального працівника. Потім і зовсім Чернявський відвіз Моніку до себе.

Через рік конфлікту пара змогла врегулювати стосунки без суду. Результат – Моніка постійно проживає з мамою, але батько може приїхати до неї в будь-який час. Святкові та вихідні дні дівчинка часто проводить із татом.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу були головними героями преси в кінці 2018 – початку 2019 років. Зовні щаслива і благополучна сім'я, в якій підростала донька Софія, також була прикладом для багатьох.

Але 30 липня 2018 Налчаджиоглу побачили зненацька в одному з ресторанів Києва: чоловік Ані Лорак перебував у компанії тусовщиці Яни Бєляєвої, яку ніжно обіймав і співав із нею караоке. Хоча відео розлетілося по Інтернету, ні Лорак, ні її чоловік не коментували ситуацію.

Про те, як насправді склалися стосунки пари в той період, можна тільки здогадуватися. Але поки Налчаджиоглу писав зізнання своїй дружині в соціальних мережах, Ані Лорак публікувала фото без обручки. На жаль, дива та примирення не сталося – 21 січня 2019 року Налчаджиоглу та Лорак розлучилися, до того ж сам процес зайняв усього 15 хвилин. А ось що залишилося за кадром, так це процес поділу майна і опіки над донькою Сонею – про це ніхто з експодружжя так і не розповів пресі.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова

Віктор Павлік та Лариса Созаєва прожили в шлюбі більше ніж 10 років, виховуючи разом сина Павла. Коли восени 2019 року з'ясувалося, що артист пішов із сім'ї та вже понад три роки приховує таємний роман зі своєю концертною директоркою Катериною Реп'яховою, розгорівся справжній скандал. Сам співак не коментував ситуацію, заявивши, що вони з дружиною залишилися друзями. 10 червня 2020 року Павлік повідомив про весілля з Реп'яховою.

Але ось ексдружина артиста мовчати не збиралася. Созаєва повідомила, що Павлік за період їхнього шлюбу неодноразово її зраджував і навіть надсилав фотографії своїх коханок. Крім того, співак витрачав на свій адюльтер сімейні гроші. Ексдружина зазначила, що до Реп'яхової Павлік п'ять років мав стосунки з концертною директоркою Тетяною, також був роман із 18-річною стюардесою. Всім своїм жінкам він купував дорогі подарунки. Саме тому Созаєва впевнена – у Реп'яхової до Павліка також меркантильний інтерес.

"Її мамі купив айфон, а його мама з телефоном б/у простої марки. З його слів, на неї він витратив близько 200 тисяч гривень за рік, коли залицявся! До того ж відмовляючи всім своїм рідним – дітям, дружині, мамі, племінниці", – розповіла колишня дружина співака.

Шанувальників артиста обурив і той факт, що Павлік пішов із сім'ї, залишивши хворого сина: 20-річний Павло Павлік помер у серпні 2020 року після тривалої боротьби з раком кісток.

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Довгий час сім'я українського телеведучого Володимира Остапчука та Олени Войченко була зразковою за всіма параметрами: пара виховувала дочку й сина, всюди з'являючись разом. Однак у жовтні 2019 року в соцмережах спливли документи, де вказано, що подружжя вирішило розлучитися. Шоумен незабаром підтвердив цю інформацію, але більш нічого коментувати не став.

За кілька місяців Олена Войченко перервала мовчання й під постом Остапчука залишила емоційний коментар, у якому натякнула на зради з боку ексчоловіка. Пізніше вона розповіла, що виплачувала борги шоумена після розлучення, а також повідомила, що вже в період "Євробачення" ексчоловік намагався піти до іншої жінки, але через два тижні повернувся. І таке, за словами Войченко, було неодноразово.

Про роман із Христиною Горняк жінка також дізналася випадково, побачивши листування в телефоні в чоловіка. У той момент Войченко і вирішила остаточно поставити крапку в сімейному житті. І хоча вона неодноразово "проходжувалася" на тему зрадливості Остапчука і навіть повідомила, що колишній чоловік хоче позбавити її опіки над дітьми, через рік після скандалу з розлученням Остапчук та Горняк офіційно оформили стосунки.

Весілля телеведучого відбулося в ресторані під Києвом у присутності 45 гостей, а ввечері усіх своїм шоу розважала Вєрка Сердючка.