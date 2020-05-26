Остапчук натякнув на заручини з новою коханою

Крістіна Долматова люди 13:00, 26.05.2020 Оновлено: 13:27, 26.05.2020

Український телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Христиною Гірник.

Так, артист опублікував у своїх Instagram-сторіз відео, на якому дівчина позувала в білій сукні й з каблучкою на безіменному пальці правої руки. До речі, поки Христина працювала на камеру з фотографами, Володимир наспівував марш Мендельсона (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Остапчук та Христина Гірник
Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Що, правда? Так? А що ти сказала", – запитав Остапчук у своєї обраниці. А вона свою чергу продемонструвала на камеру каблучку.

Остапчук натякнув на заручини з новою коханою
Фото: instagram/vova_ostapchuk
Христина Гірник показала обручку
Фото: instagram/vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук вперше показав нову кохану Христину Гірник. Більш докладно про те, як вона виглядає і що про неї відомо – читайте тут.

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