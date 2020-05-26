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26 травня • оновлено в 14:20
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Остапчук натякнув на заручини з новою коханою

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Український телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Христиною Гірник.

Так, артист опублікував у своїх Instagram-сторіз відео, на якому дівчина позувала в білій сукні й з каблучкою на безіменному пальці правої руки. До речі, поки Христина працювала на камеру з фотографами, Володимир наспівував марш Мендельсона (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Остапчук та Христина Гірник

Володимир Остапчук та Христина Гірник

Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Що, правда? Так? А що ти сказала", – запитав Остапчук у своєї обраниці. А вона свою чергу продемонструвала на камеру каблучку.

Остапчук натякнув на заручини з новою коханою

Остапчук натякнув на заручини з новою коханою

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Христина Гірник показала обручку

Христина Гірник показала обручку

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук вперше показав нову кохану Христину Гірник. Більш докладно про те, як вона виглядає і що про неї відомо – читайте тут.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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