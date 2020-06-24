Останній концерт Цоя відбувся 30 років тому: як "Кіно" підірвали натовп в 70 тисяч

24 червня 1990 року в Москві на стадіоні "Лужники" відбувся останній концерт знаменитого музиканта Віктора Цоя і групи "Кіно".

На ньому були присутні понад 70 тисяч людей. Незважаючи на те, що це не був сольний концерт "Кіно", практично весь натовп прийшов на захід саме через Цоя. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як рок-легенди підірвали один з найбільших стадіонів Європи (дивіться відео в кінці сторінки).

У той день на спортивній арені "Лужників" грали також групи "Альянс", "Твой день", "Домино", "Секретный ужин", "Любе", "Волки" та інші. Шоу пройшло з розмахом – тоді в п'ятий раз за всю історію стадіону було запалено факел, в якому горів Олімпійський вогонь.

Останній концерт Віктора Цоя (24 червня, 1990 г.) Кinozon.tv

Як відомо, більшість фанатів прийшли на музичне свято саме через "Кіно" – рокери тоді були на піку популярності і ніхто не припускав, що цей концерт стане останнім в історії колективу і Віктора Цоя.

Виступ проходив в рамках щорічного музичного фестивалю газети "Московський Комсомолець" і її рубрики "Звукова доріжка".

Останній концерт Віктора Цоя (24 червня, 1990 г.) Кinozon.tv (скріншот трансяціі)

"Треба віддати належне іншим музикантам, що виступали в програмі. Вони проявили громадянську мужність, коли кожен раз їх зустрічали бурхливим скандуванням "Кіно! Кіно!". Вони стійко відігравали програму і покидали сцену під оплески, але вже адресовані безпосередньо їм", – згадували очевидці.

Також вони уточнювали, що на концерті, на якому був присутній 70-тисячний натовп не створив жодної провокації – фанати боялися, що при виникненні небезпечної ситуації захід можуть закінчити достроково і вони не почують всіх запланованих пісень Цоя.

Останній концерт Віктора Цоя (24 червня, 1990 г.) Кinozon.tv (скріншот трансяціі)

"Відвідувачі витримали чотиригодинний рок-марафон. У перших рядах партеру, правда, часом виникала невелика тиснява як результат надмірних почуттів. І професіоналам з ОМОНу за цей час довелося евакуювати близько 300 осіб, які попросили допомоги. Але серйозних ексцесів не було", – писав раніше музичний критик "МК" Артур Гаспарян.

Втім, незважаючи на злагоджену роботу спецслужб, фанати зуміли винести зі стадіону автомобіль "Чайка" разом з музикантами "Кіно", який підігнали впритул до сцени.

Останній концерт Віктора Цоя (24 червня, 1990 г.) Кinozon.tv (скріншот трансяціі)

Чому концерт в "Лужниках" став останнім для Цоя

Майже відразу після масштабного шоу в "Лужниках", Віктор Цой з гітаристом "Кіно" Юрієм Каспаряном поїхали в Латвію, де під Юрмалою знаходилась дача музиканта. Там вони готували матеріал для нового альбому, якому судилося вийти вже після смерті Цоя в грудні 1990 під назвою "Чорний альбом".

Останній концерт Віктора Цоя (24 червня, 1990 г.) Кinozon.tv (скріншот трансяціі)

Нагадаємо, лідер групи "Кіно" загинув в аварії під Ригою 15 серпня 1990 року, врізавшись на своєму "Москвичі" в пасажирський "Ікарус", за кермом якого був латиш Яніс Фібігс.

Останній концерт Цоя в "Лужниках": дивитися повне відео онлайн

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