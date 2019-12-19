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19 грудня • оновлено в 16:17
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Останній генсек СРСР Горбачов потрапив до лікарні: що трапилося

1.3т
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Останній генеральний секретар СРСР Михайло Горбачов опинився в лікарні із запаленням легенів.

Про це повідомив він сам, передає агентство "Москва". "Протягом останнього тижня мені довелося перебувати в лікарні. Але вже підлікували небагато. Все йде до подолання цієї несподіванки", – сказав Горбачов.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

BBC

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Нагадаємо, що з 1985 до 1991 року Горбачов був Генеральним секретарем ЦК КПРС. З 1990 до 1991 року він обіймав посаду президента СРСР. Після 1991 року він займався громадською діяльністю і політикою. Восени 2018 року в пресі згадувалося про те, що Горбачов живе в містечку Роттах-Егерн (Баварія), де придбав нерухомість, відому як "Замок Губертус".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Горбачов заявив, що між Заходом і Росією йде "охолоджена війна". Щоб врятувати планету, ядерна зброя, на його думку, має бути знищена.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Росія
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Пусть забирает на тот свет деньги со сберкнижек всего СССР
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Стук Кастрюль
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