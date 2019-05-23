Останній дзвінок-2019: як виглядали зірки в шкільні роки

23, 24 і 31 травня в українських школах пройде свято останнього дзвоника. Випускники в заключний раз надінуть шкільну форму і відвідають навчальні заклади, в яких вони провели багато років. Учні інших класів просто попрощаються зі шкільними партами на все літо.

Останній дзвінок в Україні в 2019 році святкується в різні дати: для перших класів він продзвенів 20-21 травня. Другі-восьмі класи йдуть на канікули 23-24 травня, а старшокласники і випускники – 24 або 31 травня. Для школярів останній дзвінок – це завжди приємна, і в той же час хвилююча подія, так як підводяться підсумки всього навчального року. Для тих, хто вже давно покинув шкільну лаву, це просто цінні спогади, в тому числі і для зірок. OBOZREVATEL вирішив згадати, як виглядали знаменитості в шкільні роки.

Козловський, Лазарєв і Брежнєва

Потап (Олексій Потапенко)

Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, закінчив 141-у київську школу 22 роки тому. Юний Потап у той час був струнким спортсменом (займався водним поло).

Потап (зліва) KP.UA

Віталій Козловський

Віталій в школі був активістом: організовував свята, був ведучим заходів і співав. Вже тоді йому пророкували майбутнє артиста.

"У школі у мене була подруга, з якою ми один одного називали жартома "чоловік" і "дружина". Тоді мені всі казали, що я стану артистом. І вони як у воду дивилися!" – зізнався Віталій.

Віталій Козловський KP.UA

Віра Брежнєва

Українська співачка і екс-вокалістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва не любить згадувати шкільні роки, так як в її житті це був складний період. Зірка в юності терпіла глузування з боку однолітків і вважалася "гидким каченям" серед своїх однокласників.

Віра Брежнєва в школі і зараз Аnews

"До нас в школу Віра прийшла в сформований колектив. Це був клас п'ятий-шостий. Безглузде бридке каченя. Дівчатка її обзивали – очкарик, Галуха-лягуха. У класі було 20 дівчаток і тільки 6 хлопчиків. Ніхто з нас її не захищав. Іноді навіть бійки були у дворі. А після цього дівчата спізнювалися на урок, а Віра приходила розпатлана і заплакана. З нею чинили жорстоко – одного разу наклеїли на спину папірець, на якому було написано "Потвора", – розповідав раніше однокласник Віри Брежнєвої.

Ані Лорак

Співачка неодноразово розповідала про своє важке дитинство, це стосувалося і її шкільних років. Через бідність мати віддала її в інтернат, де Ані й отримувала середню освіту. При цьому статус "інтернатівця" її дуже дратував.

Ані Лорак ВладТайм

"У мене і інших дітей тикали пальцями: "Дивіться, ось інтернатні". Ми тоді носили однакову форму. Може, вони нас шкодували, але слово "інтернатні" дратувало, палило мене зсередини", – ділилася Ані Лорак ..

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська провела шкільні роки в Україні. Вона вчилася в декількох установах і, до того ж, в різних містах: в Мукачево (Закарпатська область), Львові та Києві. У школі завжди була активісткою і лідером, а також займалася музикою, що, за її словами, і дало старт її кар'єрі співачки.

Лоліта Мілявська ewe.ru

Також ми пропонуємо побачити, як виглядали Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв, Микола Басков та інші в шкільні роки.

Алла Пугачова Аnews

Дима Білан Аnews

Микола Басков Аnews

Сергій Лазарєв Комсомольська правда

Максим Галкін Аnews

Філіп Кіркоров Teleprogramma.pro

Крістіна Орбакайте Teleprogramma.pro

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