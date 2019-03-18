Останнє кохання Юлії Началової: чому вона так і не знайшла жіночого щастя

Популярна російська поп-співачка, актриса і телеведуча Юлія Началова, яка померла в суботу, 16 березня, за півроку до смерті мріяла про швидке весілля.
Як повідомляє видання Super, не так давно в її житті з'явився новий обранець — суддя Нижегородського обласного суду В'ячеслав Кудря. Вперше Началова вивела супутника у світ на минулій церемонії музичних нагород "Муз-ТВ".
Юлія Началова і В'ячеслав Кудря
Фото: "Муз-ТВ"
Юлія Началова і В'ячеслав Кудря
Фото: Paparazzi.ru
Співачка познайомила В'ячеслава з дочкою й активно натякала на те, що вони скоро поберуться. Але, на жаль, їй так і не судилося стати щасливою зі своїм нареченим. Причиною тому стала історія, в якій Юлія ділила квартиру з екс-чоловіком хокеїстом Олександром Фроловим.
За словами видання, Юлія разом з Кудрею намагалися відсудити квартиру у хокеїста, її новий обранець навіть переніс справу в Нижній Новгород. Але екс-коханий Началової став відстоювати власне право на житлоплощу і звернувся зі скаргою до Верховного суду.
Юлія Началова й Олександр Фролов
Фото: ok-magazine.ru
Судові тяжби вимотали і без того змучений болячками організм 38-річної співачки. А незабаром вона в одному з інтерв'ю зізналася, що з Кудрею вони розлучилися. Через деякий час Началова відчула себе погано, але вже занадто пізно звернулася до лікарів.
Сам В'ячеслав після трагічної новини приїхав у Москву і вже взяв участь в одному з ток-шоу, присвяченому Началовій, якій за життя так і не вдалося знайти щастя з жодним із "героїв свого роману".
Юлія Началова і В'ячеслав Кудря
Фото: RegionDV.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!