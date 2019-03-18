Останнє кохання Юлії Началової: чому вона так і не знайшла жіночого щастя

Популярна російська поп-співачка, актриса і телеведуча Юлія Началова, яка померла в суботу, 16 березня, за півроку до смерті мріяла про швидке весілля.

Як повідомляє видання Super, не так давно в її житті з'явився новий обранець — суддя Нижегородського обласного суду В'ячеслав Кудря. Вперше Началова вивела супутника у світ на минулій церемонії музичних нагород "Муз-ТВ".

Юлія Началова і В'ячеслав Кудря Фото: "Муз-ТВ"

Юлія Началова і В'ячеслав Кудря Фото: Paparazzi.ru

Співачка познайомила В'ячеслава з дочкою й активно натякала на те, що вони скоро поберуться. Але, на жаль, їй так і не судилося стати щасливою зі своїм нареченим. Причиною тому стала історія, в якій Юлія ділила квартиру з екс-чоловіком хокеїстом Олександром Фроловим.

За словами видання, Юлія разом з Кудрею намагалися відсудити квартиру у хокеїста, її новий обранець навіть переніс справу в Нижній Новгород. Але екс-коханий Началової став відстоювати власне право на житлоплощу і звернувся зі скаргою до Верховного суду.

Юлія Началова й Олександр Фролов Фото: ok-magazine.ru

Судові тяжби вимотали і без того змучений болячками організм 38-річної співачки. А незабаром вона в одному з інтерв'ю зізналася, що з Кудрею вони розлучилися. Через деякий час Началова відчула себе погано, але вже занадто пізно звернулася до лікарів.

Сам В'ячеслав після трагічної новини приїхав у Москву і вже взяв участь в одному з ток-шоу, присвяченому Началовій, якій за життя так і не вдалося знайти щастя з жодним із "героїв свого роману".

Юлія Началова і В'ячеслав Кудря Фото: RegionDV.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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