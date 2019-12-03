"Осліпли?" Соколова блиснула пишним бюстом у відвертому вбранні

Українська журналістка Яніна Соколова порадувала шанувальників новим відвертим вбранням.
На своїй сторінці в Instagram вона показала синю сукню з дуже глибоким декольте, що підкреслювало пишний бюст.
"Осліпли? Ну все гарно ж, як завжди, тому що по-іншому просто не вміємо. Випуск теж зняли", – підписала вона під кадрами.
Яніна Соколова засліпила шанувальників бюстом
instagram / vecherssokolovoy
Шанувальників Соколової дійсно було засліплено красою журналістки. У коментарях написали, що вона чудово виглядає. "Чарівна", "Натхнення", "Вау", – відреагували в мережі.
Яніна Соколова у відвертій сукні
instagram / vecherssokolovoy
Яніна Соколова
instagram / vecherssokolovoy
Яніна Соколова – декольте
instagram / vecherssokolovoy
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стилістка приносить такі вбрання, з яких буквально вивалюються груди, тому доводиться зашивати зону декольте.
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