"Осліпли?" Соколова блиснула пишним бюстом у відвертому вбранні

Українська журналістка Яніна Соколова порадувала шанувальників новим відвертим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram вона показала синю сукню з дуже глибоким декольте, що підкреслювало пишний бюст.

"Осліпли? Ну все гарно ж, як завжди, тому що по-іншому просто не вміємо. Випуск теж зняли", – підписала вона під кадрами.

Яніна Соколова засліпила шанувальників бюстом instagram / vecherssokolovoy

Шанувальників Соколової дійсно було засліплено красою журналістки. У коментарях написали, що вона чудово виглядає. "Чарівна", "Натхнення", "Вау", – відреагували в мережі.

Яніна Соколова у відвертій сукні instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова – декольте instagram / vecherssokolovoy

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стилістка приносить такі вбрання, з яких буквально вивалюються груди, тому доводиться зашивати зону декольте.

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