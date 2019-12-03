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3 грудня • оновлено в 20:29
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"Осліпли?" Соколова блиснула пишним бюстом у відвертому вбранні

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Українська журналістка Яніна Соколова порадувала шанувальників новим відвертим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram вона показала синю сукню з дуже глибоким декольте, що підкреслювало пишний бюст.

"Осліпли? Ну все гарно ж, як завжди, тому що по-іншому просто не вміємо. Випуск теж зняли", – підписала вона під кадрами.

Яніна Соколова засліпила шанувальників бюстом

Яніна Соколова засліпила шанувальників бюстом

instagram / vecherssokolovoy

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Шанувальників Соколової дійсно було засліплено красою журналістки. У коментарях написали, що вона чудово виглядає. "Чарівна", "Натхнення", "Вау", – відреагували в мережі.

Яніна Соколова у відвертій сукні

Яніна Соколова у відвертій сукні

instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова

Яніна Соколова

instagram / vecherssokolovoy

Яніна Соколова – декольте

Яніна Соколова – декольте

instagram / vecherssokolovoy

"Осліпли?" Соколова блиснула пишним бюстом у відвертому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Соколова показала, як проходить процес примірки відвертих суконь перед ефіром. Її стилістка приносить такі вбрання, з яких буквально вивалюються груди, тому доводиться зашивати зону декольте.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
фотографии фотосессія
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Коментарі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Poжа мepзкая, сиськи дряблые, сама гoвно
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a alexeyon
a alexeyon
Кристина Стефанова, ахаха... бычка ватная свое рыло всунула на украинский сайт... изыди за поребрик
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Qurd Boz
Qurd Boz
Oslepitelna Ee qpajdanskaya pozitsiya, i ya Ee za eto i lyublyu.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
a alexeyon, у в СМИ всё серьёзно, а тут поржать можно! У вас тут весело!
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a alexeyon
a alexeyon
Мельников Дмитрий, ватное чмо на вата сми свалило..
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