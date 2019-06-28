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Оскароносна Емма Стоун отримала серйозну травму на концерті Spice Girls

1.3тЧитати матеріал російською

Відома американська актриса Емма Стоун під час концерту групи Spice Girls впала і зламала собі плече.

Як пише The Sun, 30-річна Стоун пішла на концерт улюбленої групи разом зі своїм бойфрендом – кінорежисером Дейвом Маккарі і щоб краще бачити сцену і артисток, зірка вирішила вилізти на плечі своєму коханому. Емма так веселилася, що не втрималася і впала на землю.

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"Я думала, що помираю": Емма Стоун зізналася, що страждає від панічних атак
Емма не змогла втриматися на плечах коханого

Емма не змогла втриматися на плечах коханого

фото: ipr.com

травмована Стоун

травмована Стоун

Instagram @spicegirls

"Вона – віддана фанатка Spice Girls. Емма бурхливо веселилася на концерті, сидячи на плечах свого бойфренда, як раптом несподівано впала. Спочатку думали, що це просто звичайне падіння, але тепер очевидний перелом", – розповів інсайдер.

За його словами, Стоун необхідно бути у відмінній фізичній формі для ролі у фільмі "Стервелла" - продовження "101 далматинця".

Стоун фанатка Spice Girls

Стоун фанатка Spice Girls

Instagram @spicegirls

Новини
Емма Стоун без нижньої білизни виступила на церемонії "Оскара"

Емма, яка виконує головну роль у кінострічці, не зможе вчасно приступити до роботи, оскільки на відновлення здоров'я їй знадобиться 2 місяці лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Емма Стоун, яка була удостоєна золотої статуетки в номінації "Краща актриса" за роль в мюзиклі "Ла-Ла-Ленд", показалась в неділю, 4 березня 2018 року, на церемонії вручення премій "Оскар" без нижнього білизни. Також Стоун зізналася, що з дитинства страждає від панічних атак.

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Особа
Емма Стоун
Місце
США
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