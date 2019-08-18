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"Ошелешив новиною!" Син Валерії таємно одружився

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Російська співачка Валерія повідомила, що її старший син таємно одружився в Швейцарії, де 24-річний Артемій живе і працює вже деякий час

Як заявила Валерія, вони з Йосипом Пригожиним знайомі з дівчиною і навіть запрошували її на сімейні заходи, пише "СтарХит".

"Ошелешив новиною!" Син Валерії таємно одружився
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"Подзвонив 7 липня і ошелешив новиною: "Ми з Наташею розписуємося завтра, в День сім'ї, любові і вірності!". Про існування цієї дівчинки знали, але думали, що вони просто дружать. Вона не раз була в гостях і навіть на ювілеї Йосі була присутня . Але розмови про спільне майбутнє і тим більше про шлюб ніколи не піднімалися. Звичайно, пораділи і в той же час остовпіли. "Артем, ми не зможемо приїхати. У нас концерт, який не можна скасувати", - пояснила синові. Той спокійно відповів: "Мам, нічого страшного. Потім посидимо". В результаті зареєстрували відносини, а потім пообідали з друзями в ресторані", - сказала Валерія.

"Ошелешив новиною!" Син Валерії таємно одружився
"Ошелешив новиною!" Син Валерії таємно одружився

Співачка зазначила, що поки ще не знайома з батьками невістки.

Як рані писав OBOZREVATEL, одіозний російський продюсер Йосип Пригожин розговорився з приводу дружби з легендарним музикантом Віктором Цоєм.

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Особи
Валерія Пригожина Йосип Пригожин
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