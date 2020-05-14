Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем

Анна Міхно люди 08:23, 14.05.2020 Оновлено: 08:25, 14.05.2020

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася новою фотографією, на якій позувала поруч зі своїм автомобілем Jaguar XJ, і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катя Осадча
Instagram @kosadcha

Зокрема, Осадча написала, що відправляє свою машину на ТО й дезінфекцію повітряних фільтрів. При цьому, на знімку зірка позувала біля дорогого автомобіля.

Примітно, що такий знімок викликав бурхливу реакцію у її шанувальників. У коментарях користувачі заявили, що публікувати подібні фотографії "дуже цинічно".

"Людям їсти нічого, зате Jaguar побачимо", "Бенкет під час чуми називається. Ну, людей простих пошкодуйте", "У людей нема на що руки дезінфікувати, а ви Jaguar", – обурювалися користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катя Осадча вразила розкішною фігурою в спокусливому купальнику.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

На Донбасі загинули молоді бійці ЗСУ: імена і фото Героїв

"Росіяни використовують ті ж слова": Грицай показав, як підло бреше Усик

Українцям заборонили їздити до Білорусі без закордонного паспорту

Найсильніша за 20 років посуха в Україні призвела до катастрофи з урожаєм. Земля перетворилася на пил, а фермери вдаються до самогубств

Україну не запросили: підсанкційний представник Путіна обговорив Донбас у ФРН