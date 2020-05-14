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14 травня • оновлено в 17:16
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Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем

9.6т
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Українська телеведуча Катя Осадча поділилася новою фотографією, на якій позувала поруч зі своїм автомобілем Jaguar XJ, і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катя Осадча

Катя Осадча

Instagram @kosadcha

Зокрема, Осадча написала, що відправляє свою машину на ТО й дезінфекцію повітряних фільтрів. При цьому, на знімку зірка позувала біля дорогого автомобіля.

Примітно, що такий знімок викликав бурхливу реакцію у її шанувальників. У коментарях користувачі заявили, що публікувати подібні фотографії "дуже цинічно".

"Людям їсти нічого, зате Jaguar побачимо", "Бенкет під час чуми називається. Ну, людей простих пошкодуйте", "У людей нема на що руки дезінфікувати, а ви Jaguar", – обурювалися користувачі.

"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем
"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катя Осадча вразила розкішною фігурою в спокусливому купальнику.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катя Осадча
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Страшная .. высохшая... затасканная
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