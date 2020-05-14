"Бенкет під час чуми": Осадча розлютила мережу фото з дорогим автомобілем

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася новою фотографією, на якій позувала поруч зі своїм автомобілем Jaguar XJ, і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катя Осадча Instagram @kosadcha

Зокрема, Осадча написала, що відправляє свою машину на ТО й дезінфекцію повітряних фільтрів. При цьому, на знімку зірка позувала біля дорогого автомобіля.

Примітно, що такий знімок викликав бурхливу реакцію у її шанувальників. У коментарях користувачі заявили, що публікувати подібні фотографії "дуже цинічно".

"Людям їсти нічого, зате Jaguar побачимо", "Бенкет під час чуми називається. Ну, людей простих пошкодуйте", "У людей нема на що руки дезінфікувати, а ви Jaguar", – обурювалися користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катя Осадча вразила розкішною фігурою в спокусливому купальнику.

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