Катерина Осадча, Потап і Селена Гомес: зірки прикрасили дім до Нового року 2021

Катерина Осадча, Потап і Настя Каменських, Селена Гомес, Джіджі Хадід та інші нарядили ялинку і прикрасили свої будинки і квартири.

Українські та світові знаменитості вирішили підготуватися заздалегідь до загальної передноворічної метушні. На своїх сторінках у соцмережі зірки показали, як створити потрібний настрій і налаштуватися на свято. Як прикрашали селебріті свої ялинки – читай в матеріалі OBOZREVATEL.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Відома телеведуча одна з перших прикрасила свій будинок до майбутнього Різдва і Нового року букетами з ялинових гілок. А в неділю, 6 грудня, Катерина разом із чоловіком Юрієм і 3,9-річним сином Іваном прикрасили двометрову зелену красуню срібними квітами, шишками й кульками. Горбунов зазначив на своїй сторінці, що це були його перші повноцінні вихідні після завершення зйомок сезону шоу "Танці з зірками".

Іграшки на ялинці Каті Осадчої. Instagram Каті Осадчої

Осадча та Горбунов з сином прикрашають ялинку. Instagram Юрія Горбунова

Потап і Настя Каменських

У зіркового подружжя є, де розгулятися фантазії. Так, репер Олексій Потапенко і Настя Каменських прикрасили до різдвяних свят на американський манер свою вітальню з каміном. Надихнувшись фільмом "Один вдома", вони поставили на камін червоні, чорні і золоті свічки, поклали гілочки ялини з червоними ягодами і квітками бавовни замість снігу, а також повісили на камін червоний оксамитовий бант.

Потап прикрасив камін. Instagram Олексія Потапенка

Леся Никитюк

Леся ще не прикрасила свою квартиру, проте вона все ж вирішила приєднатися до зоряного "флешмобу" і зробити новорічне печиво. У своєму Instagram телеведуча написала, що прикрашає ялинку, тільки їстівну, і навіть поділилася рецептом.

Леся Никитюк спекла печиво. Instagram Лесі Никитюк

Селена Гомес

Відома американська співачка Селена Гомес також почала готуватися до настання наступного року. Вона вже поставила невелику ялинку і прикрасила її червоними і золотими кульками і гірляндою.

Селена Гомес біля ялинки. Instagram Селени Гомес

Джіджі Хадід

Новоспечена матуся модель Джіджі Хадід зі своїм обранцем Зейном Маліком вже готові зустрічати зимові свята: їх ялинка повністю прикрашена іграшками, стрічками та гірляндами, під нею вже здіймається гора коробок з упакованими подарунками, на кріслах лежать подушки "Merry Christmas", а на каміні висять червоні шкарпетки для різдвяних гостинців.

Ялинка Джіджі Хадід. Instagram Джіджі Хадід

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися атмосферні фото, як знаменитості готуються до Нового року. Модель Кьяра Феррані, телезірка Джилліан Харріс та інші вже підготували свої будинки до свят.