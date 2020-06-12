Осадча показала фігуру в бікіні. Фото

люди 09:25, 12.06.2020

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася світлиною, на якій можна побачити її фігуру в бікіні і розповіла про найкращу пору року.

Своє фото зірка оприлюднила в Instagram і отримала чимало компліментів.

На знімку Катя позує у чорному бікіні, сидячи на килимку. У руках телезірки можна побачити чималу миску з сезонними ягодами: полуницею та черешнею.

"Літо – найпрекрасніша пора року", – підписала світлину Осадча.

Катя Осадча
Instagram Каті Осадчої

Користувачі мережі у захваті від краси телеведучої.

"Найніжніша", "Красуня", – пишуть під постом прихильники Катерині.

скріншот з Instagram Каті Осадчої
скріншот з Instagram Каті Осадчої

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Осадча розлютила мережу світлиною з дорогою автівкою.

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