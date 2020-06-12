Осадча показала фігуру в бікіні. Фото

Українська телеведуча Катя Осадча поділилася світлиною, на якій можна побачити її фігуру в бікіні і розповіла про найкращу пору року.
Своє фото зірка оприлюднила в Instagram і отримала чимало компліментів.
На знімку Катя позує у чорному бікіні, сидячи на килимку. У руках телезірки можна побачити чималу миску з сезонними ягодами: полуницею та черешнею.
"Літо – найпрекрасніша пора року", – підписала світлину Осадча.
Катя Осадча
Instagram Каті Осадчої
Користувачі мережі у захваті від краси телеведучої.
"Найніжніша", "Красуня", – пишуть під постом прихильники Катерині.
скріншот з Instagram Каті Осадчої
скріншот з Instagram Каті Осадчої
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Осадча розлютила мережу світлиною з дорогою автівкою.
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