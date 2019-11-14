Осадча не ревнує? Кароль показала, як Горбунов схопив її за попу

Українська співачка Тіна Кароль показала несподіване фото з телеведучим Юрієм Горбуновим, на якому він схопив її за попу.
Знімок артистка опублікувала в своїх Instagram-stories.
Тіна Кароль
Інстаграм
На фотографії, зробленій під час "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся днями в Києві, Горбунов ніжно обіймає Кароль, опустивши руки на її сідниці.
Показово, що під час пікантного моменту двох зірок була присутня і сама Осадча. Однак, як відреагувала телеведуча на витівку свого чоловіка, невідомо.
Юрій Горбунов схопив Тіну Кароль за попу
Інстаграм
Для появи на публіці Тіна вибрала сріблясту шовкову сукню до підлоги з ефектним вирізом на спині.
Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у звабливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.
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