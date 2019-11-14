Осадча не ревнує? Кароль показала, як Горбунов схопив її за попу

Українська співачка Тіна Кароль показала несподіване фото з телеведучим Юрієм Горбуновим, на якому він схопив її за попу.

Знімок артистка опублікувала в своїх Instagram-stories.

Тіна Кароль Інстаграм

Новини Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

На фотографії, зробленій під час "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся днями в Києві, Горбунов ніжно обіймає Кароль, опустивши руки на її сідниці.

Показово, що під час пікантного моменту двох зірок була присутня і сама Осадча. Однак, як відреагувала телеведуча на витівку свого чоловіка, невідомо.

Юрій Горбунов схопив Тіну Кароль за попу Інстаграм

Для появи на публіці Тіна вибрала сріблясту шовкову сукню до підлоги з ефектним вирізом на спині.

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у звабливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!