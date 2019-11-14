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14 листопада • оновлено в 14:13
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Осадча не ревнує? Кароль показала, як Горбунов схопив її за попу

1.3т
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Українська співачка Тіна Кароль показала несподіване фото з телеведучим Юрієм Горбуновим, на якому він схопив її за попу.

Знімок артистка опублікувала в своїх Instagram-stories.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

Новини
Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

На фотографії, зробленій під час "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся днями в Києві, Горбунов ніжно обіймає Кароль, опустивши руки на її сідниці.

Показово, що під час пікантного моменту двох зірок була присутня і сама Осадча. Однак, як відреагувала телеведуча на витівку свого чоловіка, невідомо.

Юрій Горбунов схопив Тіну Кароль за попу

Юрій Горбунов схопив Тіну Кароль за попу

Інстаграм

Для появи на публіці Тіна вибрала сріблясту шовкову сукню до підлоги з ефектним вирізом на спині.

Як раніше писав OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На знімку українська секс-бомба позувала у звабливому міні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особи
Тіна Кароль Юрій Горбунов
Місце
Україна
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