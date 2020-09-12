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Осадча без макіяжу показала подарунок чоловіка Горбунова на день народження

Obozrevatel
Obozrevatel
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Осадча без макіяжу показала подарунок чоловіка Горбунова на день народження

Українська ведуча Катя Осадча показала, який подарунок зробив чоловік, Юрій Горбунов, на її день народження.

В Instagram-акаунті зірка поділилася фотографією, на якій позує без макіяжу і з букетом квітів.

У пості Осадча зізналася, що перший подарунок завжди отримує від чоловіка. Також ведуча розповіла, що 4 роки тому саме у цей день почула пропозицію руки і серця від Горбунова.

"Перші квіти завжди від Юрія Горбунова. Чотири роки тому, в ніч на мій день народження, Юра зробив пропозицію руки і серця. З роками стаю сентиментальною", – підписала фото вона.

Катя Осадча опублікувала пост, в якому показала подарунок чоловіка на день народження.

До привітань ведучої з днем народження також долучилися не лише шанувальники, а й зірки українського шоу-бізнесу.

Привітання з днем народження Осадчій від Кароль.
Привітання з днем народження Осадчій від Саніної.
Привітання з днем народження Осадчій від Полякової.
Привітання з днем народження Осадчій від Астаф'євої.
Привітання з днем народження Осадчій від Бабкіної.
Привітання з днем народження Осадчій від Шоптенко.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Катя Осадча підкреслила стрункі ноги короткою сукнею.

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Катя Осадча
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