"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні

Російська актриса Настасья Самбурська продемонструвала спокусливі форми в сексуальній білизні.
Відповідне пікантне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Настасья Самбурська
Instagram @samburskaya
Так, у кадрі Самбурська позує в ефектній блискучій білизні, яка вигідно підкреслила пишні груди зірки. Крім того, Настасья акцентувала увагу і на своїх довгих струнких ногах.
Судячи з усього, гаряче відео – бекстейдж фотосесії для одного з глянцевих видань.
Примітно, що сміливий ролик викликав бурхливі обговорення в коментарях. Так, одні прихильники прийшли в захват і від наряду Самбурської, і від її фігури.
Інші ж фанати, навпаки, розкритикували сексуальний образ актриси.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська поділилася пікантним знімком з відпочинку на Балі. На ньому зірка позувала в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси.
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