Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні

10.5т
Читати матеріал російською

Російська актриса Настасья Самбурська продемонструвала спокусливі форми в сексуальній білизні.

Відповідне пікантне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Instagram @samburskaya

Новини
"Паніна треба так з ногою сфоткати": Самбурська нарвалася на жарти через нове фото

Так, у кадрі Самбурська позує в ефектній блискучій білизні, яка вигідно підкреслила пишні груди зірки. Крім того, Настасья акцентувала увагу і на своїх довгих струнких ногах.

Судячи з усього, гаряче відео – бекстейдж фотосесії для одного з глянцевих видань.

Примітно, що сміливий ролик викликав бурхливі обговорення в коментарях. Так, одні прихильники прийшли в захват і від наряду Самбурської, і від її фігури.

"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні

Інші ж фанати, навпаки, розкритикували сексуальний образ актриси.

"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні
"Ось це секс!" Напівгола Самбурська викликала суперечки гарячим відео в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська поділилася пікантним знімком з відпочинку на Балі. На ньому зірка позувала в сексуальному рожевому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру актриси.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анна Міхно
Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги