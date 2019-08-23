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"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

2.3т Читати матеріал російською

Напередодні Дня незалежності України група Mozgi розбурхала мережу першим кліпом на українській мові.

Кліп під назвою 999 опубліковано на YouTube лейбла. "Присвячуємо Батьківщині і всім українцям, гідним жити в кращій країні. Треба тільки трохи почекати і все буде ...", - написали в описі до відео.

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

"Круто як завжди! Продовжуйте в томі дусі!", "Ви як завжди молодці і пісня крута", "Просто хіт!", - написали в коментарях.

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"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською
"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

"Про українські дороги це ви трохи перебільшили", - пожартував один з підписниіків у відповідь на рядок пісні.

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Крім того, учасники Mozgi розповіли OBOZREVATEL, яке місто в Україні вони вважають найулюбленішим. Виявилося, що у Позитива, Потапа, Дяді Ваді і DJ Bloodless дуже різний погляд на це питання.

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Позитив

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Одеса – бо я обожнюю сонце, а в цьому південному місті його багато. Люди в Одесі завжди посміхаються, на концертах легкі на підйом і завжди з позитивними емоціями.

Львів для мене є гастрономічною столицею України. Тут багато цікавих і смачних місць для тих, хто любить готувати і пробувати нове. Прекрасне Дніпро - місто, яке завжди класно приймає і відпускає тільки з хорошими спогадами.

Потап

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Місто Київ – столиця, серце, голова і мозок України і місце, звідки вона кує себе, як держава. Як корінний киянин, вважаю його найкрасивіших містом в світі.

Одеса – особливо, в літній період, коли вона перетворюється на туристичну Мекку фана, веселощів, танців, неймовірних вечірок і любові. Львів – історичний центр країни з відбитками різних культур, завжди цікавий, затишний і приємний.

Дядя Вадя

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Запоріжжя – не тільки тому що це моя Батьківщина, це центр козацтва і прекрасної кухні. Львів – бо там можна з центру йти в будь-яку сторону і всюди буде чарівно! І Київ, який я люблю особливо, але це вже окрема історія.

DJ Bloodless

"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Люблю Одесу – за їжу і людей, Київ – за Поділ, а Львів – за Європу в Україні!

Читайте на OBOZREVATEL про те, як відсвяткують День незалежності в містах України

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Особи
Олексій Потапенко (Потап) Олексій Завгородній (Позитив)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да-да, немножко подождать... Во время майдана тоже говорили, мол, потерпим пару лет, зато потом будем зарабатывать, как в Европе. Ну что, почти сбылось. Значительная часть населения зарабатывает почти как в Европе. Только не на Украине. А в Европе.
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