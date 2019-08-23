"Ось навіщо Батьківщина": MOZGI розбурхали мережу першим кліпом українською

Напередодні Дня незалежності України група Mozgi розбурхала мережу першим кліпом на українській мові.

Кліп під назвою 999 опубліковано на YouTube лейбла. "Присвячуємо Батьківщині і всім українцям, гідним жити в кращій країні. Треба тільки трохи почекати і все буде ...", - написали в описі до відео.

"Круто як завжди! Продовжуйте в томі дусі!", "Ви як завжди молодці і пісня крута", "Просто хіт!", - написали в коментарях.

"Про українські дороги це ви трохи перебільшили", - пожартував один з підписниіків у відповідь на рядок пісні.

Крім того, учасники Mozgi розповіли OBOZREVATEL, яке місто в Україні вони вважають найулюбленішим. Виявилося, що у Позитива, Потапа, Дяді Ваді і DJ Bloodless дуже різний погляд на це питання.

Позитив

Одеса – бо я обожнюю сонце, а в цьому південному місті його багато. Люди в Одесі завжди посміхаються, на концертах легкі на підйом і завжди з позитивними емоціями.

Львів для мене є гастрономічною столицею України. Тут багато цікавих і смачних місць для тих, хто любить готувати і пробувати нове. Прекрасне Дніпро - місто, яке завжди класно приймає і відпускає тільки з хорошими спогадами.

Потап

Місто Київ – столиця, серце, голова і мозок України і місце, звідки вона кує себе, як держава. Як корінний киянин, вважаю його найкрасивіших містом в світі.

Одеса – особливо, в літній період, коли вона перетворюється на туристичну Мекку фана, веселощів, танців, неймовірних вечірок і любові. Львів – історичний центр країни з відбитками різних культур, завжди цікавий, затишний і приємний.

Дядя Вадя

Запоріжжя – не тільки тому що це моя Батьківщина, це центр козацтва і прекрасної кухні. Львів – бо там можна з центру йти в будь-яку сторону і всюди буде чарівно! І Київ, який я люблю особливо, але це вже окрема історія.

DJ Bloodless

Люблю Одесу – за їжу і людей, Київ – за Поділ, а Львів – за Європу в Україні!

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