"Орлу та решці" – 9 років: як змінилися ведучі знаменитого тревел-шоу

Знамените тревел-шоу "Орел і решка" відзначає своє 9-річчя. Так, вперше програма вийшла в ефір 13 лютого 2011 року. Вона транслюється на телеканалах України, Росії, Польщі, Білорусі та Казахстану.
До річниці шоу OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як змінилися ведучі "Орла і решки" і як вони виглядали в своїх перших випусках передачі.
Алан Бадоєв
Алан Бадоєв
Кадр шоу "Орел і решка"
Український режисер Алан Бадоєв став ведучим 1-го сезону програми. Разом з ним шоу "Орел і решка" вела його дружина Жанна Бадоєва. У 2-му сезоні Бадоєв залишив проект, вирішивши займатися тільки режисурою. Сьогодні Алан Бадоєв знімає талановиті відеокліпи для найпопулярніших російських і українських виконавців. З Жанною Бадоєвою він розлучився в середині серпня 2012 року.
Жанна Бадоєва
Жанна Бадоєва
Кадр шоу "Орел і решка"
Колишня дружина Алана Бадоєва Жанна Бадоєва була одним з авторів програми "Орел і решка". У 2012 році, після третього сезону, пішла з проекту. З 2013 року Жанна Бадоєва разом з дітьми живе в Італії, де у неї є чоловік – бізнесмен Василь Мельничин.
за стільки років, що я живу в Італії, мої туфлі на високих підборах тільки стоять і дивляться на мене з поличок, тому що надягати їх я можу лише на плани і на фотосесії 😂 Хоча я кожен раз радію, як божевільна, коли купую собі нову пару туфель. І купую і купую ... ніщо мене не може зупинити)))) У кого так само ???
Андрій Бедняков
Андрій Бедняков
Кадр шоу "Орел і решка"
Актор і пародист Андрій Бедняков був ведучим шоу "Орел і решка" з 2-го по 7-й сезон – в тандемі з Жанною Бадоєвою, Лесею Нікітюк і своєю на той час нареченою Настею Короткою. З 2016 року на каналі "П'ятниця" веде передачу "Проводник", присвячену улюбленим містам зірок). З 2016 по 2018 рік він був ведучим музичного талант-шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ. Андрій Бедняков одружений на Насті Короткій, в 2015 році у них народилася дочка Ксенія.
ЧИКАГО. Частина 2 .... В цілому скажу, що зйомки були прекрасні !!! Ми приїхали напередодні Хеллоуїна. Золота осінь. Щодо тепло. До того ж Мені випала КАРТА. У мене був хороший готель, машина ... Коротше, ЧИКАГО МЕНЕ ПІДКОРИВ !! ...... ..... І ось зараз, а точніше 3 місяці тому, перебуваючи в Америці з Новим сезоном решка, потрібно було вибрати місто, в якому можна було залишитися ще днів на 5 погуляти після американської відрядження (адже нерозумно було відразу їхати додому в Київ не затримавшись ще в штатах "просто так". Квитки ж зворотні Продюсери купують))) до мене повинна була прилетіти Настя (моя! Не плутати з Елджеевской), щоб провести міні-відпустку. Потрібно було вибрати місце дислокації. Перший на розум прийшов, як завжди, НЙ (мій все-таки, КОХАНИЙ місто ❤️). Частина знімальної команди решка на чолі з Настею (не моєю. А тій, з Рожевими волоссям) саме туди і полетіла. Але нам з Настею (знову з МОЄЇ, а не тієї, яка Хреново говорить по-англійськи ... хоча, тут вони схожі) хотілося чогось нового (ми взагалі хочемо періодично "чогось нового", але Настя мене згодом відмовляє , зупиняючи мою фантазію 😂😂) Загалом: вибрали ми ЧИКАГО. Настя не була (Знову МОЯ) А мені, в свою чергу, було цікаво, чи дійсно той місто Крутий або це були просто мої надемоцій від перших відвідин Штатів ... Отже, ми відзняли Денвер! він був фінальним містом в пулі. і на слід день все роз'їжджалися на свої Міні - Отпуски. Моя соведущая цього сезону (вічно забуваю як її звати) і Режисер Юля (от скажіть: у вас теж iPhone завжди виправляє ЮЛЯ на бля!?!? 🤦🏻♂️😂) повинні були полетіти в НЙ в 5 ранку. А я в Чикаго - в 7 з копійками ... ПРОДОВЖЕННЯ НИЖЧЕ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Настя Коротка
Настя Коротка
Кадр шоу "Орел і решка"
Анастасія Коротка була співведучою Андрія Беднякова в проекті "Орел і решка" в 2013 році, взявши участь в 28-ми серіях двох сезонів – шостого ( "Курортний") і сьомого ( "Назад до СРСР"). Після цього вона стала ведучою ще багатьох проектів, а з 2018 року бере участь в гумористичній передачі "Жіночий квартал".
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Кадр шоу "Орел і решка"
Леся Никитюк в "Орлі і решці" замінила Жанну Бадоєву. Її співведучим був Андрій Бедняков. Після двох сезонів Леся пішла з проекту: в 2013 році на каналі К1 стартувала її авторська передача про шоу-бізнес – "Леся-ЗдЄся". В кінці 2016 року Леся вирушила разом з Регіною Тодоренко на зйомки 13-го сезону "Орел і решка" в "найбільш райські і пекельні місця світу". Зараз Леся Никитюк веде розважальне шоу "Хто зверху?" на Новому каналі разом з Сергієм Притулою.
# худеемСЛесей Це просто хештег .. бо я Нічого НЕ роблю щоб худнуті! Просто в мене так много роботи и такий графік, что я Їм усе .. ну почти! Вже 2 роки я не Їм важкий: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку вікінула місяць тому і шо ви думаєте ??? Мене Вже НЕ пріщіть😆Тепер только соєве, вівсяне, кокосова молоко😉 У раціоні позбулася, птиця, риба, гречка, салати! Борщ и сальце раз в тіждень❤️
Коля Серга
Коля Серга і Регіна Тодоренко
Кадр шоу "Орел і решка"
Український музикант, комік Коля Серга став ведучим "Орла і решки" замість Андрія Беднякова в кінці 2013 року. Вів шоу протягом семи місяців разом з Регіною Тодоренко. У 2017 році повернувся в шоу.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Кадр шоу "Орел і решка"
До "Орла і решки" Регіна Тодоренко була відома як солістка української групи Real O. У 2014 році вона пройшла відбір і стала ведучою телепередачі в парі з Колею Сергою, згодом взявши участь у всіх наступних сезонах (крім "Перезавантаження"). Паралельно зі зйомками Регіна займалася сольною кар'єрою. У 2018 року ведуча "Орла і решки" вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. 5 грудня 2018 року в них народився син Михайло.
# папаСин @vladtopalovofficial @okmagazine_ru Багато жінок скаржаться, що чоловіки не беруть участі у вихованні дітей до певного віку! Їм не цікавий дитина, тк незрозуміло, що з ним робити, дратує дружина, яка вічно "в милі" і загрузла в домашній рутині. А адже в грудному періоді дуже важливо батькам перебувати разом, щоб дитина мала можливість бачити любов двох сердець. Наш Майкл заливається сміхом від радості, коли ми з ВМ цілуємося і обіймаємось; малюк часом навіть аплодує 🙈 нам. Я думаю, що причина відсторонення більшості пап від дітей полягає в тому, що в цей період "доношування" необхідно все робити під керівництвом жінки: "помий пустушку", "обробив білизна", "поміняй підгузники", "замов гіпоалергенний порошок", а ще не завадило б і мамі, що годує підкріпитися ☺️🙈. Складно чоловікові-лідеру (главі сімейства) зрозуміти, що жінка в цей момент не намагається взяти кермо влади в свої руки і знущатися над чоловіком, як над маріонеткою, а всього лише потребує допомоги, любові і турботі. Дослідження доводять, що в тих сім'ях, де тато брав участь у вихованні малюка з самого народження, зв'язок "тато-син, тато-дочка" набагато міцніше. Мені здається, що після пологів мамі повинні давати декретну відпустку по догляду за дитиною, а татові - відпустка по догляду за мамою. # регінатодоренко Розкажіть у вашій родині тато допомагає, або тато не заважає 😆?) Фото @duplyakov Стиль @sima_simmi Макіяж і зачіски @yanabuzychkina Прикраси: @tousjewelry Костюм Майкла: @kenguru_official Комбінезон @vivictoriaa Жабо @isida_brand
Євген Синельников
Євген Синельников і Регіна Тодоренко
Кадр шоу "Орел і решка"
Євген Синельников – режисер-постановник шоу "Орел і решка" і "Орел і решка. Шопінг". В якості ведучого працював восени 2014 року в 9-му сезоні "Орла і решки", замінивши Колю Сергу. З 2018 року – ведучий проекту "Вдома краще", який виходить на YouTube. Одружений на Олені Синельниковій – співавторі "Орла і решки", продюсері і генеральному директорі продакшн-студії Teen Spirit, яка робить цей проект.
Антон Птушкін
Антон Птушкін
Кадр шоу "Орел і решка"
Український радіо- і телеведучий Антон Птушкін став ведучим нового сезону тревел-шоу "Орел і решка" в 2017 році разом з Анастасією Івлєєвою. Вони провели разом 65 випусків і неповних три сезони "Перезавантаження". Влітку 2018 року Антон Птушкін оголосив про відхід з "Орла і решки". Після цього ведучий продовжив знімати відеоролики про подорожі для свого каналу в YouTube. Станом на лютий 2020 року на канал Антона Птушкіна підписано понад 2 мільйони осіб.
Анастасія Івлєєва
Анастасія Івлєєва
Кадр шоу "Орел і решка"
Російська телеведуча і відеоблогер Анастасія Івлєєва була ведучою програми "Орел і решка. Перезавантаження" з 2017 по 2018 рік. У вересні 2019 вона вийшла заміж за Олексія Узенюка, більш відомого як Елджей.
Підсумки підводити не буду! Ви краще за мене все знаєте! Але дещо виділити все таки хочу! Цього року мене взяли в жёни😂👰🏼Человечка, який не вміє готувати, не розбирається в господарстві і весь час у відрядженнях! 🤦🏼♀️ Чудо, не інакше! @sayonaraboy ти найкращий чоловік і друг на всьому білому світі! ❤️ І тому, на цій хвилі, я всім бажаю ЛЮБОВІ! ЛЮБОВІ до СЕБЕ (з неї до речі все і починається), до оточуючих, близьких, планеті! ЛЮБОВІ до життя! З НОВИМ РОКОМ !!! 🎄🥂🍾🥰 Ваша, Івліентез! # 2020
Наталі Неведрова
Наталі Неведрова (праворуч) та Регіна Тодоренко
Кадр шоу "Орел і решка"
Наталі Неведрова стала ведучою 15-го сезону популярної програми про подорожі "Орел і решка" влітку 2017 року. У лютому 2018 року стало відомо, що Наталі залишає проект за сімейними обставинами. 29 січня 2019 року у ведучої народився син.
Наталі Неведрова сьогодні відома також як діджей, власник власного продакшну, який займається виробництвом відеороликів і телепрограм, учасниця театральної трупи GOGOL SCHOOL.
МАМ, Я ГАРНА? Марі-Миколая не задає мені це питання. Вона просто стверджує: "я красива" або "я негарна бо треба купити нове плаття / зробити зачіску / нафарбувати нубі". У відповідь вона завжди отримує: "ти найкрасивіша! І без всякого там сукні красива! Дуже-дуже". Потім я Перераховую окремо всі її переваги: великі гарні блакитні очі, довгі вії, гарне волосся, губи, гарні пальці, апетитні ляшечкі і попа ну і т д. Я хочу, щоб її ніколи не парила її зовнішність. Щоб у неї не було якихось стандартів в голові. Тому що особисто мені це дуже заважає. Мама, я красива? -Задавала я питання своєї. І завжди отримувала відповідь: ну, ти цікава, гарненька. Моя мама завжди намагалася судити об'єктивно. У мене це в крові. Я завжди дивлюся на все об'єктивно. Беручи ту чи іншу сторону. Боялася вона збрехати? Не знаю. Але я завжди жила з установкою, що я, скажімо, не дуже. Так я не була обділена увагою з чоловічої сторони. Але все це тому що "я яскрава, а не красива". Попа? Ось тут би підняти. Плечі? Будеш як я все життя мучитися з такими широкими. Талія? Ось тут би вище її і розтягнути. Дивно, що я не переробила себе всю на операційному столі. Адже мені це заклали в голову ще дитиною. І ні я не в образі на свою маму. Їй було зовсім не до тактик виховання, був інший час. До того ж завжди знаходити крайнього в своїх якісь історії є "Тупцювати на місці". Що заважає мені себе перевчити? Цим я і займаюся останні кілька років. Здається, сьогодні я подобаюся собі. Не уявляєте, подобаюся. Якщо ви батько - будьте уважні. Діти беруть на себе абсолютно будь-яку фразу, навіть якщо вона жартома. Ніхто з нас не хоче своїм чадам зла. Але ось так влаштована наша голова 🤷🏼♀️ Любов до дитини суб'єктивна. Абсолютна і тотальна. Нехай самий кривої малюнок буде твором мистецтва. Це важливо. А я просто красива сьогодні ☀️ і нехай так буде завжди ❤️
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