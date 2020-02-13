"Орлу та решці" – 9 років: як змінилися ведучі знаменитого тревел-шоу

Знамените тревел-шоу "Орел і решка" відзначає своє 9-річчя. Так, вперше програма вийшла в ефір 13 лютого 2011 року. Вона транслюється на телеканалах України, Росії, Польщі, Білорусі та Казахстану.

До річниці шоу OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як змінилися ведучі "Орла і решки" і як вони виглядали в своїх перших випусках передачі.

Алан Бадоєв

Алан Бадоєв Кадр шоу "Орел і решка"

Український режисер Алан Бадоєв став ведучим 1-го сезону програми. Разом з ним шоу "Орел і решка" вела його дружина Жанна Бадоєва. У 2-му сезоні Бадоєв залишив проект, вирішивши займатися тільки режисурою. Сьогодні Алан Бадоєв знімає талановиті відеокліпи для найпопулярніших російських і українських виконавців. З Жанною Бадоєвою він розлучився в середині серпня 2012 року.

Жанна Бадоєва

Жанна Бадоєва Кадр шоу "Орел і решка"

Колишня дружина Алана Бадоєва Жанна Бадоєва була одним з авторів програми "Орел і решка". У 2012 році, після третього сезону, пішла з проекту. З 2013 року Жанна Бадоєва разом з дітьми живе в Італії, де у неї є чоловік – бізнесмен Василь Мельничин.

Андрій Бедняков

Андрій Бедняков Кадр шоу "Орел і решка"

Актор і пародист Андрій Бедняков був ведучим шоу "Орел і решка" з 2-го по 7-й сезон – в тандемі з Жанною Бадоєвою, Лесею Нікітюк і своєю на той час нареченою Настею Короткою. З 2016 року на каналі "П'ятниця" веде передачу "Проводник", присвячену улюбленим містам зірок). З 2016 по 2018 рік він був ведучим музичного талант-шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ. Андрій Бедняков одружений на Насті Короткій, в 2015 році у них народилася дочка Ксенія.

Настя Коротка

Настя Коротка Кадр шоу "Орел і решка"

Анастасія Коротка була співведучою Андрія Беднякова в проекті "Орел і решка" в 2013 році, взявши участь в 28-ми серіях двох сезонів – шостого ( "Курортний") і сьомого ( "Назад до СРСР"). Після цього вона стала ведучою ще багатьох проектів, а з 2018 року бере участь в гумористичній передачі "Жіночий квартал".

Леся Никитюк

Леся Никитюк Кадр шоу "Орел і решка"

Леся Никитюк в "Орлі і решці" замінила Жанну Бадоєву. Її співведучим був Андрій Бедняков. Після двох сезонів Леся пішла з проекту: в 2013 році на каналі К1 стартувала її авторська передача про шоу-бізнес – "Леся-ЗдЄся". В кінці 2016 року Леся вирушила разом з Регіною Тодоренко на зйомки 13-го сезону "Орел і решка" в "найбільш райські і пекельні місця світу". Зараз Леся Никитюк веде розважальне шоу "Хто зверху?" на Новому каналі разом з Сергієм Притулою.

Коля Серга

Коля Серга і Регіна Тодоренко Кадр шоу "Орел і решка"

Український музикант, комік Коля Серга став ведучим "Орла і решки" замість Андрія Беднякова в кінці 2013 року. Вів шоу протягом семи місяців разом з Регіною Тодоренко. У 2017 році повернувся в шоу.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко Кадр шоу "Орел і решка"

До "Орла і решки" Регіна Тодоренко була відома як солістка української групи Real O. У 2014 році вона пройшла відбір і стала ведучою телепередачі в парі з Колею Сергою, згодом взявши участь у всіх наступних сезонах (крім "Перезавантаження"). Паралельно зі зйомками Регіна займалася сольною кар'єрою. У 2018 року ведуча "Орла і решки" вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. 5 грудня 2018 року в них народився син Михайло.

Євген Синельников

Євген Синельников і Регіна Тодоренко Кадр шоу "Орел і решка"

Євген Синельников – режисер-постановник шоу "Орел і решка" і "Орел і решка. Шопінг". В якості ведучого працював восени 2014 року в 9-му сезоні "Орла і решки", замінивши Колю Сергу. З 2018 року – ведучий проекту "Вдома краще", який виходить на YouTube. Одружений на Олені Синельниковій – співавторі "Орла і решки", продюсері і генеральному директорі продакшн-студії Teen Spirit, яка робить цей проект.

Антон Птушкін

Антон Птушкін Кадр шоу "Орел і решка"

Український радіо- і телеведучий Антон Птушкін став ведучим нового сезону тревел-шоу "Орел і решка" в 2017 році разом з Анастасією Івлєєвою. Вони провели разом 65 випусків і неповних три сезони "Перезавантаження". Влітку 2018 року Антон Птушкін оголосив про відхід з "Орла і решки". Після цього ведучий продовжив знімати відеоролики про подорожі для свого каналу в YouTube. Станом на лютий 2020 року на канал Антона Птушкіна підписано понад 2 мільйони осіб.

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва Кадр шоу "Орел і решка"

Російська телеведуча і відеоблогер Анастасія Івлєєва була ведучою програми "Орел і решка. Перезавантаження" з 2017 по 2018 рік. У вересні 2019 вона вийшла заміж за Олексія Узенюка, більш відомого як Елджей.

Наталі Неведрова

Наталі Неведрова (праворуч) та Регіна Тодоренко Кадр шоу "Орел і решка"

Наталі Неведрова стала ведучою 15-го сезону популярної програми про подорожі "Орел і решка" влітку 2017 року. У лютому 2018 року стало відомо, що Наталі залишає проект за сімейними обставинами. 29 січня 2019 року у ведучої народився син.

Наталі Неведрова сьогодні відома також як діджей, власник власного продакшну, який займається виробництвом відеороликів і телепрограм, учасниця театральної трупи GOGOL SCHOOL.

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