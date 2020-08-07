Організаторів концертів в Україні оштрафували на 700 тисяч гривень: названо причину

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оштрафувало компанію "Концерт ЮА" на 717 тисяч гривень за перешкоджання у проведенні перевірок.

Як повідомили в пресслужбі відомства, українці масово скаржилися на те, що не можуть повернути кошти за концерти, які не відбулися.

"Представники ТОВ "Концерт ЮА" створювали перешкоди фахівцям управління під час проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), хоча були ознайомлені з цілями і характером перевірок", – розповіли в пресслужбі.

Концерт.юа оштрафували через скарги споживачів izvestia.kiev.ua

У Держпродспоживслужбі також наголосили, що незадоволені споживачі можуть повернути свої кошти через суд, а фахівці служби за запитом можуть надати вичерпні консультації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення й радіомовлення оштрафувала низку радіостанцій за невиконання закону про мовні квоти. Загальна сума становить майже 1,8 млн грн.