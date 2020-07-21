Організатор протестного рок-концерту "Рок на барикадах", який відбувся в серпні 1991 року в період Серпневого путчу в СРСР, Руслан Мірошник розповів, як зумів побороти заборону на захід від влади і радянської цензури.

Погоджуючи концерт перед Білим домом в Москві, Мірошник сперечався з "демократичними силами" з приводу "бісівщини і голих жінок", пише видання Lenta.ru.

"Нам потрібна була свобода. "Рок на барикадах" зробили тільки заради свободи. Тому що нам набридла ця комуністична влада", – розповів Мірошник.

Концерт "Рок на барикадах" HistoryTime

У дні серпневого путчу в 1991 році він привіз до Білого дому вантажівку з апаратурою для концерту і домовився з рок-музикантами про виступ, однак протестувальники проти ДКНС (Державного комітету з надзвичайного стану) політики не хотіли пускати рокерів на сцену.

"Нам же ці демократичні сили не давали проводити його. Не для всіх був зрозумілий рок. Вони говорили: "Все треба узгоджувати, треба репертуар було узгодити". Я відповів: "Ви що, з глузду з'їхали? Який репертуар я з вами буду погоджувати? Ви що, в музиці щось розумієте? У нас репертуар знаєте, який? Стихійний. Може, трошки бісівщини буде, вас це влаштовує?" "Ні, це не можна, ви що!". А у нас, наприклад, "Корозія металу" – у них же ще й голі жінки є", – згадав Мірошник.

Концерт "Рок на барикадах" (1991 рік) svobodanogami.ru

Відзначимо, концерт "Рок на барикадах" все ж відбувся 22 серпня 1991 року в центрі. У ньому взяли участь групи "Машина часу", "Аліса", "Круїз", "Шах", "Корозія Металу", "Монгол Шуудан", "Чорний обеліск" і "Е.С.Т.".

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