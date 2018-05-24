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Орденоносний актор Путіна з бази "Миротворця" в 4 раз стане батьком

7.1тЧитать новость на русском

Російський актор, який внесений в базу "Миротворця", Сергій Безруков та його дружина Анна Матисон очікують появи на світ другої спільної дитини.

Про це актор розповів шанувальникам в Instagram.

"Дорогі мої, хороші! З радістю повідомляємо вам радісну новину! Ми з Анею знову чекаємо поповнення в родині! У нас вже складається традиція. Як на "Кінотавр" їхати, так знову поповнення", - написав Безруков.

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Як відомо, у Безрукова вже є троє дітей: 7-річний Іван та 9-річна Саша від коханки, актриси Христини Смирнової. На той момент Сергій був одружений на Ірині Безруковій і приховував позашлюбних дітей. 15-річний шлюб з Іриною Безруковою був бездітним. У вересні 2016 стало відомо про розлучення Ірини та Сергія, а через півроку він одружився на режисері Анне Матисон. Ще через п'ять місяців у них народилася дочка Маша.

Нагадаємо, 4 травня Сергій Безруков був нагороджений президентом РФ Володимиром Путіним Орденом дружби "за значний внесок у розвиток російської культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 60-річний Алек Болдуін став батьком у 5 разів .

Персона
Сергій Безруков
Место
Росія
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