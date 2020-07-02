Російську співачку, дочку примадонни Алли Пугачової Крістіну Орбакайте емоційно розкритикували користувачі мережі за знімок в захисній масці. Артистка дала відсіч хейтерам.

Так, раніше на особистій сторінці в Instagram Христина показала фото в дизайнерській масці і порадила своїм фолловерам берегти своїх близьких. Після того, як фанати накинулися на виконавицю за "стадну реакцію", Орбакайте записала відеозвернення до користувачів (дивіться відео в кінці новини).

Шанувальники дочки Пугачової висловилися, що вона носить маску тільки через рекламу. Також її звинуватили в відсутності власної думки і в наслідуванні "стадному інстинкту російського шоу-бізнесу".

Пост Орбакайте викликав хвилю критики в мережі Instagram Крістіни Орбакайте

"І ви туди ж... Хоч би мова йшла не про коронавірус... Сказали б щось оригінальне, завжди вважала, що ви поза стадом шоу-бізнесу. Не лякайте людей! Ви це робите за гроші, а вони сидять і панікують безкоштовно. З такими темпами я від усіх зірок відпишуся", – написали в коментарях до знімка.

Орбакайте викликала скандал в мережі через дивне фото: артистка дала відсіч хейтерам Instagram Крістіни Орбакайте

Орбакайте викликала скандал в мережі через дивне фото: артистка дала відсіч хейтерам Instagram Крістіни Орбакайте

Орбакайте викликала скандал в мережі через дивне фото: артистка дала відсіч хейтерам Instagram Крістіни Орбакайте

Деякі з них також вважають, що пандемія вже завершилася, і поради щодо масок вже неактуальні і недоречні.

"Знімай маску, все закінчилося! Вона вас не врятує, її носити навіть небезпечно", – додали коментатори.

Орбакайте викликала скандал в мережі через дивне фото: артистка дала відсіч хейтерам Instagram Крістіни Орбакайте

Після хвилі критики Крістіна Орбакайте записала відеозвернення і висловила своє обурення з приводу події.

Співачка відповіла Хейтер Instagram Крістіни Орбакайте

"Мої дорогі підписники і хейтери, я, чесно кажучи, після мого останнього поста не очікувала від вас такої бурхливої реакції на те, що я ношу маску... Я збентежена. Чомусь всі підозрюють мене в якийсь рекламі. Рекламі чого, кого? Нашого здоров'я, самозбереження, поваги до інших? Так, ця маска може не захистити вас від навколишньої зарази, але може захистити від вас інших. Чи вам всім так подобається сидіти вдома? Якщо ви вважаєте це чимось ганебним – то я не хотіла нікого образити. Але багато хто, напевно, хотіли образити мене", – пояснила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно 49-річна Крістіна Орбакайте вразила мережу грайливим знімком в купальнику. Кадр був зроблений в Майамі, США, де наразі вона живе разом з донькою Клавдією і чоловіком бізнесменом Михайлом Зємцовим.