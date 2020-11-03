Орбакайте – про претензії до Пугачової: вона не вміє бути матір'ю

Дочка російської примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте нібито вважає зірку поганою матір'ю і не хотіла, щоб вона ще заводила дітей.

Так, за інформацією росЗМІ, Орбакайте не хотіла, щоб в сім'ї Галкіна і Пугачової народилися Гаррі і Ліза, так як боялася, що вони будуть страждати від нестачі материнської уваги, пише "ТВ Цетр".

Крістіна Орбакайте зізналася, що коли була дитиною, їй не вистачало спілкування з матір'ю. Примадонна часто була відсутня, і це змушувало її страждати. За словами співачки, будь-яке спілкування з мамою в дитинстві було для неї подарунком долі.

Сім'я Алли Пугачової. YouTube (скріншот)

"Моя мама не вміє бути справжньою матір'ю. Мені б не хотілося, щоб Ліза і Гаррі відчували недостачу її любові й уваги, як колись я", – розповіла Орбакайте.

Старша дочка Пугачової уточнила, що в їхньому будинку часто порушувалося питання сурогатного материнства, однак Крістіна була проти цієї ідеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик Сергій Сосєдов розповів, що Алла Пугачова ніколи не займалася сексом з Максимом Галкіним, а їхні романтичні стосунки – це тільки гра на публіку.