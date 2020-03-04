Орбакайте показала, як Пугачова виглядала до пластики. Фото

Російська співачка Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Алла Пугачова vokrug.tv

На чорно-білому фото юна Орбакайте позує в шубі й хустці, а Пугачова – в шубі й шапці.

Архівною фотографією Крістіна вирішила привітати своїх підписників з приходом весни.

Шанувальники із захопленням відреагували на раритетний знімок знаменитостей і засипали співачок коментарями. Крім того, деякі користувачі зазначили, як природно виглядає на фотографії молода примадонна.

"Такі справжні!", "Яка Алла тут природна", "Красиві і справжні", "Які молоді ми були", "Історичне фото!", – писали підписники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про причини в зв'язку з якими раніше Алла Пугачова завжди з'являлася на публіці в балахонах.

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