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4 березня • оновлено в 17:03
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Орбакайте показала, як Пугачова виглядала до пластики. Фото

5.2т
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Російська співачка Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

vokrug.tv

На чорно-білому фото юна Орбакайте позує в шубі й хустці, а Пугачова – в шубі й шапці.

Архівною фотографією Крістіна вирішила привітати своїх підписників з приходом весни.

Шанувальники із захопленням відреагували на раритетний знімок знаменитостей і засипали співачок коментарями. Крім того, деякі користувачі зазначили, як природно виглядає на фотографії молода примадонна.

"Такі справжні!", "Яка Алла тут природна", "Красиві і справжні", "Які молоді ми були", "Історичне фото!",писали підписники.

До пластики: спливло архівне фото Пугачової
До пластики: спливло архівне фото Пугачової
До пластики: спливло архівне фото Пугачової
До пластики: спливло архівне фото Пугачової
До пластики: спливло архівне фото Пугачової

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про причини в зв'язку з якими раніше Алла Пугачова завжди з'являлася на публіці в балахонах.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Крістіна Орбакайте Алла Пугачова
Місце
Росія
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Махно Володимир
Махно Володимир
пугачиха такая дypa конченная! чисто бapыга! ей бы на нашем привозе торговать рыбой!
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