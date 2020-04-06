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6 квітня • оновлено в 17:36
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Орбакайте передбачили розлучення: після 15 років шлюбу

1.6т
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Російській співачці Христині Орбакайте передбачили швидке розлучення з чоловіком, з яким вона в шлюбі вже понад 15 років.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона опублікувала новий знімок, на якому вона, чоловік та їхня дочка з посмішкою дивляться в кадр.

Після 15 років шлюбу: Орбакайте передбачили швидке розлучення

"Нехай усі сім'ї будуть щасливі і здорові! Ми всім посилаємо нашу любов", - звернулася Орбакайте до публіки.

Співачка побажала всім родинам здоров'я і щастя. Деякі шанувальники негативно відреагували на фото і зазначили, що Орбакайте виглядає сумною.

Після 15 років шлюбу: Орбакайте передбачили швидке розлучення
Після 15 років шлюбу: Орбакайте передбачили швидке розлучення
Після 15 років шлюбу: Орбакайте передбачили швидке розлучення
Після 15 років шлюбу: Орбакайте передбачили швидке розлучення

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою, на якій примадонна зображена до пластичних операцій.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Крістіна Орбакайте
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