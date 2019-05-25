Орбакайте – 48: сексуальні і відверті фото доньки примадонни

У суботу, 25 травня день народження святкує російська співака Крістіна Орбакайте – дочка знаменитої примадонни Алли Пугачової.

Артистці виповнилося 48 років. Незважаючи на свої роки, Крістіна активно займається спортом і підтримує відмінну фізичну форму. Виглядає вона молодше за свої роки, і щоб переконатися в цьому – OBOZREVATEL пропонує подивитися відверті знімки Орбакайте за останні кілька років.

Крістіна Орбакайте – російська поп-співачка, актриса, виконавиця таких хітів, як "Мой мир" і "Перелетная птица". Заслужена артистка Росії (2013).

Крістіна Орбакайте Instagram @orbakaite_k

Крістіна Орбакайте народилася в Москві 25 травня 1971 року. З дитинства майбутню знаменитість оточували талановиті творчі люди. Мама Крістіни – легенда вітчизняної поп-культури Алла Пугачова, тато – Миколас Едмундас Орбакас – режисер і артист цирку.

Її кар'єра почалася ще в дитинстві – в сім років Крістіна Орбакайте вперше з'явилася на телебаченні, в 12 Крістіна зі своєю матір'ю Аллою Пугачовою заспівала пісню на сцені одного з її концертів.

Крістіна Орбакайте 24 ЗМІ

Справжня популярність прийшла до Орбакайте після зйомок фільму "Чучело" в 1983 році. Повноцінну сольну співочу кар'єру Крістіна Орбакайте почала в 1992 році, коли їй був 21 рік. Вона дебютувала на "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової. Спочатку Крістіну Орбакайте не сприймали як самостійну співачку, всі бачили в ній лише дочку примадонни, проте її саму це не бентежило. За роки сольної кар'єри вона записала близько десятка альбомів, випустила масу кліпів і завоювала собі гучне ім'я.

Крістіна Орбакайте Комсомольська правда

Крістіна Орбакайте веде активне світське життя, часто з'являється на різних масових заходах. Знімається в телешоу і рекламі, веде особистий блог в Instagram.

Крістіна Орбакайте 24 ЗМІ

Крістіна Орбакайте Дізнайся все

Що стосується особистого життя – співачка тричі була заміжня, з них – тільки один раз офіційно за бізнесменом Михайлом Земцовим. Попередні її чоловіки – співак Володимир Пресняков і бізнесмен Руслан Байсаров. У Орбакайте троє дітей: сини Микита Пресняков і Дені Байсаров, а також дочка Клаудія Земцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно свій день народження також відсвяткував старший син Орбакайте і, відповідно, онук Пугачової Микита Пресняков. Про те, як склалася доля "золотого хлопчика" Росії, читайте тут.

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