"Опускали головою у відро з водою": продюсер "Грибів" розповів про життя в дитбудинку

Український продюсер і засновник гуртів "Гриби", "Quest Pistols" Юрій Бардаш розповів про життя в дитячому будинку.

Так, у новому випуску "вДудь" на YouTube, героєм якого став Бардаш, продюсер згадав важке дитинство – до чотирьох років Юрій жив у дитбудинку.

Юрій Бардаш Кадр із відео

За словами Бардаша, його кілька разів забирали і повертали назад до дитбудинку:

"Пам'ятаю два рази точно таке було. Це завжди фрагменти в пам'яті: люди, нові люди, знову притулок, знову якісь батьки... Я пам'ятаю, наприклад, ноги матері. Довгі, красиві ноги моєї матері. Пам'ятаю їхнє життя з якоюсь бабусею і як вона купає мене в ночвах, корито таке. Я стою маленький в цьому кориті і вона стара, як смерть, мене миє".

Кадр із відео

У чотири роки Бардаша забрали прийомні батьки, які його виростили. Однак продюсер досі пам'ятає, що таке радянський дитбудинок.

"Це не класно. Я пам'ятаю, що заходила вихователька і всі мали під ковдрою спати, прям закриватися ковдрою. Я часто плакав вночі й мене виставляли з мокрою від сліз подушкою на вулицю стояти на морозі. Або у відро з водою голову опускали. Це суперстрашно", – згадує Юрій.

Кадр із відео

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