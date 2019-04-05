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"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ

2.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику шанувальників через зовнішній вигляд.

Вона опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram, де позує в тренчі, піджаку з принтом і незвичайних окулярах.

"На шляху до тебе ... Прага, ти готова?" – підписала зірка під знімками, які викликали осуд в мережі через відсутність смаку.

"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
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"Блін, мої синці під очима точно як ці окуляри", "Окуляри потворні. Вибачте", "Жахливі окуляри", "Що з губами", "Гарна, але ці окуляри – це пипець", "Можна було б одягнути інші окуляри" , "Ось лякало городнє", "Як чучундра одягається", – розкритикували її користувачі.

"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ
"Опудало городнє": Лобода нарвалася на критику в мережі через новий образ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода часто стає предметом критики користувачів через відверте сценічне вбрання, з якого вивалюються груди.

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Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнесКрасаМодаСтиль
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