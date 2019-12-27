Опубліковано рідкісне фото правнучок Галини Волчек

У актриси і режисера Галини Волчек залишилися дві правнучки – 16-річна Тетяна та 14-річна Марія.

Їх фото в Інстаграм опублікувала дружина сина Галини Волчек – дизайнер Катя Гердт.

Новини У Москві померла відома актриса Галина Волчек

Катя Гердт доводиться бабусею Тані і Маші.

Катя Гердт (прийомна дочка актора Зіновія Гердта) заміжня за сином Волчек Денисом Євстигнєєвим.

Своїх дітей у них в шлюбі не народилося. Зате у Каті Гердт є син від першого шлюбу – Орест Фокін, який став пасинком Дениса Євстигнєєва.

І ось на фото – Таня і Маша Фокіни, які хоч і не рідні, але по суті правнучки Галини Волчек. Разом з бабусею - Катею Гердт.

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