Опубліковано рідкісне фото правнучок Галини Волчек

У актриси і режисера Галини Волчек залишилися дві правнучки – 16-річна Тетяна та 14-річна Марія.
Їх фото в Інстаграм опублікувала дружина сина Галини Волчек – дизайнер Катя Гердт.
Катя Гердт доводиться бабусею Тані і Маші.
Катя Гердт (прийомна дочка актора Зіновія Гердта) заміжня за сином Волчек Денисом Євстигнєєвим.
Своїх дітей у них в шлюбі не народилося. Зате у Каті Гердт є син від першого шлюбу – Орест Фокін, який став пасинком Дениса Євстигнєєва.
І ось на фото – Таня і Маша Фокіни, які хоч і не рідні, але по суті правнучки Галини Волчек. Разом з бабусею - Катею Гердт.
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