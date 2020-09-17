Опубліковано передсмертний лист Тесака до коханої

Російський сайт "База" оприлюднив останній лист пропагандиста Максима Марцинкевича на прізвисько "Тесак", який він написав своїй коханій Катерині перед смертю в СІЗО.

Текст наразі вивчають слідчі, його копія долучена до матеріалів кримінальної справи про загибель націоналіста, пише "База" (фото дивіться нижче).

Лист відправили дівчині разом з книгою і щоденником Тесака. У ньому Марцинкевич зізнається, що здійснював "ідеологічно обґрунтовані вбивства".

"Звичайно, якби в 16 років мені в руки потрапила б не "Моя боротьба", а "Вівці у вовчих шкурах" (книги. – Ред.), то все моє життя пішло б інакше. Став би я не НС, а лібертаріанцем, не здійснив би ідеологічно обґрунтованих вбивств, не сидів би у в'язниці, і не готувався б вчинити самогубство", – відзначив Марцинкевич.

Передсмертний лист Тесака вивчають слідчі. Baza.io

Також націоналіст попросив виконати дівчину його останнє бажання – стати щасливою і навчитися боротися з депресією.

"Як атеїст і лібертаріанець, я не боюся смерті. І вважаю цей вибір своїм правом. Інстинкт самозбереження, правда, заважає. Ну, нічого, з ним впораюся. Мені дико шкода, що всі наші мрії так і залишаться мріями. Що ми не те що не помандрували навколо світу на яхті, але навіть і не поцілувалися", – написав Тесак.

Лист Марцинкевича до дівчини. Фото: "База"

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