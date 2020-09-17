Опубліковано передсмертний лист Тесака до коханої
Російський сайт "База" оприлюднив останній лист пропагандиста Максима Марцинкевича на прізвисько "Тесак", який він написав своїй коханій Катерині перед смертю в СІЗО.
Текст наразі вивчають слідчі, його копія долучена до матеріалів кримінальної справи про загибель націоналіста, пише "База" (фото дивіться нижче).
Лист відправили дівчині разом з книгою і щоденником Тесака. У ньому Марцинкевич зізнається, що здійснював "ідеологічно обґрунтовані вбивства".
"Звичайно, якби в 16 років мені в руки потрапила б не "Моя боротьба", а "Вівці у вовчих шкурах" (книги. – Ред.), то все моє життя пішло б інакше. Став би я не НС, а лібертаріанцем, не здійснив би ідеологічно обґрунтованих вбивств, не сидів би у в'язниці, і не готувався б вчинити самогубство", – відзначив Марцинкевич.
Також націоналіст попросив виконати дівчину його останнє бажання – стати щасливою і навчитися боротися з депресією.
"Як атеїст і лібертаріанець, я не боюся смерті. І вважаю цей вибір своїм правом. Інстинкт самозбереження, правда, заважає. Ну, нічого, з ним впораюся. Мені дико шкода, що всі наші мрії так і залишаться мріями. Що ми не те що не помандрували навколо світу на яхті, але навіть і не поцілувалися", – написав Тесак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
тіло Марцинкевича було знайдено в калюжі крові в одній із поодиноких камер СІЗО №3 в Челябінську, де він перебував за ґратами з 2014 року.
Шоумен Стас Барецький, який підтримував дружні стосунки з активістом, вказав, що його суїцид інсценований – за версією Барецького, "Тесака" могли вбити.
Марцинкевич також виступав на українському телебаченні. У програмах націоналіст розповідав, як боровся з педофілією завдяки власній організації "Окупай-педофіляй".