Опубліковані унікальні записи з таємного щоденника Майкла Джексона

Виявлені раніше не опубліковані записи з таємного щоденника американського співака Майкла Джексона, який помер у червні 2009 року.

Незадовго до смерті в нотатнику він написав, що планує стати "першим мультимільярдером-актором-режисером", повідомляє The Sun.

Також влітку 2009 року співак хотів давати концерти в Лас-Вегасі (США) і збільшити свої доходи до 20 млн доларів на тиждень. У записах він перераховував можливості для отримання нового заробітку: концерти в Cirque du Soleil (компанія, яка представляє циркове мистецтво), угода з брендом Nike і голлівудські фільми. Джексон мав намір перезняти такі стрічки, як "20 000 льє під водою" і "Сьома подорож Синдбада".

Майкл Джексон Экспресс газета

"Якщо я не сконцентруюся на кіно, я не стану безсмертним", – написав Джексон у щоденнику.

Король попмузики хотів бути увіковіченим, як Чарлі Чаплін і Волт Дісней. Він переживав, що не зможе домогтися такої слави. Деякі записи засвідчують, що Джексон страждав на параною.

"Боюся, що хтось намагається мене вбити. Злі люди всюди. Вони хочуть знищити мене і забрати мою компанію. Система хоче вбити мене за мій каталог... Я не продам його", – переживав співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка Майкла Джексона Періс зізналася, що калічила себе, аби відволіктися від емоційного болю після смерті батька.