Оприлюднено заборонені факти про Маркл і Гаррі, які "закриють їм двері до палацу"

Біографічна книга про життя Меґан Маркл і принца Гаррі, яка вийде в продаж 11 серпня, оприлюднить факти про герцогів Сассекських, після чого їм може бути закрито дорогу в королівський палац.

Автори книги "У пошуках свободи: Гаррі, Меґан і створення сучасної королівської сім'ї" Омід Скобі і Керолін Деран опублікували особисті інтерв'ю з друзями пари, які розповіли про їхні стосунки, починаючи з перших днів роману і закінчуючи рішенням відмовитися від королівських обов'язків і покинути Великобританію. Також на сторінках видання йдеться про напруженість у королівській родині, пише Daily Mail.

Меґан Маркл і принц Гаррі стали героями скандальної книги

У західній пресі поширили чутки про те, що такі одкровення можуть коштувати парі шансів повернутися до палацу та відновити свої королівські обов'язки.

"Схоже, зараз для них немає шляху назад. Деякі дуже особисті сімейні питання тепер висвітлені публічно, мабуть, з їхнього благословення", – припустили британські журналісти.

Про що книга "У пошуках свободи: Гаррі, Меґан і створення сучасної королівської сім'ї"

Згідно з коротким описом, у книзі "У пошуках свободи" розкриваються справжні причини, за якими Гаррі і Меґан Маркл вирішили відійти від королівського життя. З опублікованих витягів відомо, що Гаррі так захопився Меґан, що вже після другого побачення був упевнений, що вони одружаться. Друзі Меґан стверджують, що вона відразу ж зіткнулася з упередженнями в сім'ї Гаррі.

Весілля принца Гаррі і Меґан Маркл

Зокрема, принц Вільям нібито відмовляв молодшого брата від одруження з американською актрисою, побоюючись, що його "засліпила хіть". Відтоді брати майже не розмовляли. Також Меґан була "розчарована" тим, що Кейт Міддлтон не прийняла її в сім'ю і сприйняла герцогиню Кембриджську як "холодну". Пізніше, за інформацією джерел, Маркл у сльозах розповідала друзям, що "пожертвувала своїм життям" заради цієї сім'ї, але в підсумку вони з Гаррі вирішили кинути королівські обов'язки заради спокою та майбутнього сина Арчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: