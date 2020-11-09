Оприлюднено останнє бажання Жванецького

Перед смертю популярний сатирик Михайло Жванецький мріяв про просте життя – без гастролей і концертів. Він хотів встигнути побути "звичайним дідусем".

Так, виявилося, що в останні роки життя слава і популярність дуже втомлювали письменника. Про передсмертне бажання артиста розповів його друг, диктор Володимир Березін, пише видання "Газета.Ру".

"Під час нашої останньої зустрічі він сказав мені: "Хочу встигнути побути простим старим, мрію встигнути зрозуміти, яким буває життя без гастролей і концертів, час закінчувати цю вічну гонитву", – поділився Березін.

Михайло Жванецький помер 6 листопада. 5 Канал

Незабаром після їхньої зустрічі Жванецький оголосив, що йде зі сцени і завершує свою кар'єру артиста. Про це стало відомо в жовтні 2020 року. Сатирик помер через місяць, 6 листопада.

Зазначимо, останній рік життя Жванецький нібито боровся з онкологією – за даними ЗМІ у нього був рак передміхурової залози, проте офіційних підтверджень цього не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайла Жванецького поховали в Москві на Новодівичому кладовищі. Церемонія прощання з письменником пройшла в закритому режимі – присутніми були тільки родичі і найближчі друзі. На похороні з'явилися Алла Пугачова і Максим Галкін.