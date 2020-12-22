Оприлюднено особисті листи принцеси Діани: їх виставили на аукціон за 40 тисяч доларів

Невідомі листи принцеси Діани, які були послані другу сім'ї Роджеру Брамблу, виставили на аукціон David Lay. Їх оцінюють у 40 тисяч доларів.

Як стало відомо, саме Брамбл допоміг леді Ді пережити безліч складних моментів у житті. Листи були відправлені з серпня 1990 по травень 1997 року. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, протягом 23 років записки зберігалися в шафі. Принцеса Діана спілкувалася з Брамблом у період розлучення з принцом Чарльзом.

Людина, яка виставила на аукціон ці листи, повідомила, що вони дозволять набаго більше дізнатися про леді Діану.

Нагадаємо, Діана Френсіс Спенсер – з 1981 року по 1996 рік перша дружина принца Уельського Чарльза, спадкоємця британського престолу. Широко відома як принцеса Діана, леді Діана або леді Ді.

31 серпня 1997 Діана потрапила у Парижі в автомобільну катастрофу разом з Доді аль-Файєдом і водієм Анрі Полем. Аль-Файєд і Поль загинули миттєво, а Діана померла через дві години в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принц Вільям вперше прокоментував новину про те, що BBC почала нове розслідування щодо журналіста програми Panorama Мартіна Башира, який 1995 року записав скандальне інтерв'ю з його матір'ю – принцесою Діаною.