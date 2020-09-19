Оприлюднена ціна публічного виступу принца Гаррі і Меган Маркл

Інсайдери назвали вартість публічного виступу принца Гаррі і Меган Маркл. Йдеться про суму в 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє видання The Mirror з посиланням на джерело.

Як зізнаються інсайдери, спочатку подружжя вимагало від 750 тисяч до мільйона доларів, однак пізніше знаменита пара знизила ціну, щоб не втратити потенційних клієнтів.

Перед тим, як виступити публічно Меган і Гаррі вимагатимуть надавати інформацію про всі корпорації, члени організації, приватні особи і держустанови, які пов'язані з заходом або беруть у ньому участь. Крім того, подружжя повинне бути інформоване про інших спікерів, які також беруть участь в заході. У разі технічних неполадок під час онлайн-трансляції відомій парі повинні надати інші способи виступу.

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