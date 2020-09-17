Оперна діва Анна Нетребко потрапила в лікарню з коронавірусом

Знамениту російську оперну співачку Анну Нетребко госпіталізували з пневмонією, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Артистка зазначила, що, незважаючи на карантин, вона активно працювала й заразилася інфекцією. Нетребко додала, що пішла на такий крок свідомо. Про це вона написала на особистій сторінці Instagram.

"Уже п'ять днів я перебуваю в лікарні з "ковідною пневмонією" і незабаром одужаю. Я ізолювалася відразу, як відчула, що хворію, хоча тести були негативні. Я прийшла в лікарню вчасно, і мені надають допомогу. Все буде добре!" – написала Нетребко.

Вона уточнила, що у неї був вибір: продовжувати сидіти вдома й боятися заразитися або "працювати, роз'їжджати й виступати" з ризиком захворіти.

"Я беззастережно вибрала друге і ні про що не шкодую. Не хвилюйтеся! Мене так просто не візьмеш. Я хочу сказати, що набагато більше я втомилася від карантину, залякування нещасних людей, ніж від самого вірусу. Я рада, що для мене тепер це закінчиться", – пояснила співачка.

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