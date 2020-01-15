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16 січня • оновлено в 02:04
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"Операцію Путін провів блискуче!" Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві: українці вирішили зустріти

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Російський і радянський співак Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, зібрався виступити з сольним концертом в Києві.

Концерт Сюткіна запланований на 27 квітня 2020 року в столичному "Палаці Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість можливо восторжествувала", – сказав Сюткін в інтерв'ю російському телеканалу .

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Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві

Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві

Колаж

На афішу концерту прихильника Путіна звернув український шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook.

"Валера Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму "блескуче"!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в "Палаці Україна" ? Хвилина пішла!", – написав шоумен.

Всього за годину під публікацією Притули встигли залишити більше 600 коментарів. Користувачі відзначають, що це далеко не перший випадок, коли прихильники анексії Криму виступають в Україні.

"Операцію Путін провів блискуче!" Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві: українці вирішили зустріти
"Операцію Путін провів блискуче!" Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві: українці вирішили зустріти
"Операцію Путін провів блискуче!" Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві: українці вирішили зустріти
"Операцію Путін провів блискуче!" Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві: українці вирішили зустріти

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий російський комік Віктор Комаров розповів, як їздив до окупованого РФ Крим з Євгеном Петросяном.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Анексія Криму
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Mega Death
Mega Death
Прикольно будет наблюдать как xoxложёпое это вот бы-дло будет демонстрировать свою причастность к европейской культуре))
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Виня Ксения
Виня Ксения
Mega Death, пусть выступает для рашабыдла. В Украине такой шлак уже не слушают.
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