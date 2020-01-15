"Операцію Путін провів блискуче!" Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві: українці вирішили зустріти

Російський і радянський співак Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, зібрався виступити з сольним концертом в Києві.
Концерт Сюткіна запланований на 27 квітня 2020 року в столичному "Палаці Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість можливо восторжествувала", – сказав Сюткін в інтерв'ю російському телеканалу .
Прихильник захоплення Криму зібрався виступати в Києві
Колаж
На афішу концерту прихильника Путіна звернув український шоумен Сергій Притула на своїй сторінці в Facebook.
"Валера Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму "блескуче"!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в "Палаці Україна" ? Хвилина пішла!", – написав шоумен.
Всього за годину під публікацією Притули встигли залишити більше 600 коментарів. Користувачі відзначають, що це далеко не перший випадок, коли прихильники анексії Криму виступають в Україні.
Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий російський комік Віктор Комаров розповів, як їздив до окупованого РФ Крим з Євгеном Петросяном.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".