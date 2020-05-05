Онуку королеви Великобританії Єлизавети II принцесу Євгенію запідозрили у вагітності.

Про те, що 30-річна Євгенія чекає на первістка, уважні шанувальники заговорили, коли проаналізували поведінку жінки в соцмережах. Так, вони зазначають, що принцеса практично перестала публікувати свіжі фотографії та ділиться тільки старими кадрами. А якщо свіжі фото і потрапляють в мережу, то на них Євгенія демонструє тільки обличчя. Про це повідомляє видання Express.

Принцеса Евгенія Фото: cheatsheet.com

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк Фото: instagram/princesseugenie

Також наголошується, що цікавий стан монаршої персони підтвердили й кілька інсайдерів. Наближені запевняють, скоро вона та її чоловік Джек Бруксбенк зроблять офіційне оголошення про народження первістка, який, до речі, стане дев'ятим правнуком королеви Єлизавети II.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк Фото: instagram/princesseugenie

Нагадаємо, що принцеса Євгенія вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка ще в жовтні 2018 року. Закохані були разом на той момент вже понад сім років і довго готувалися до весілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності.