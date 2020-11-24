Онука знаменитого мільярдера Пола Гетті знайшли мертвим у готелі

У віці 52 років помер Джон Гілберт Гетті – онук знаменитого американського нафтового магната-мільярдера, один зі спадкоємців сімейного статку, який оцінюється у п'ять мільярдів доларів.

Як повідомляє видання TMZ, його знайшли без ознак життя в номері готелю міста Сан-Антоніо в штаті Техас. Причини смерті з'ясовуються.

Джон Гілберт Гетті tmz.com

Джон Гілберт Гетті був рок-музикантом. Його брат Ендрю помер у 2015 році у віці 47 років від передозування метамфетаміном. А мати Енн померла у вересні цього року внаслідок серцевого нападу. Їй було 79 років. Батьком Джона Гілберта є Гордон Гетті, бізнесмен, композитор і виконавець класичної музики. Особисті статки 86-річного Гордона оцінюються у 2,1 мільярда доларів. Він був четвертою дитиною Пола Гетті.

Сам патріарх сімейства Пол Гетті помер у 1976 році. Він став одним з перших в історії доларових мільярдерів. У 1957 році він був названий найбагатшим американцем, а Книга рекордів Гіннеса у 1966 році визнала його найбагатшою людиною у світі зі статком 1,2 мільярда доларів. Він зберіг цей титул до самої своєї смерті. Пол був засновником знаменитого Музею Гетті в Каліфорнії.

Пол Гетті life.spectator.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний американський актор Берт Беласко, що знявся в серіалах "Доктор Хаус" і "Правосуддя", помер у віці 38 років. Його тіло виявили в номері готелю в Річмонді, штат Вірджинія.