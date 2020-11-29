ONUKA вперше показала обличчя сина. Фото

Відома українська співачка Ната Жижченко, відома під псевдонімом ONUKA, уперше показала обличчя сина Олександра.

Артистка пів року тому народила первістка, проте показати обличчя дитини вона вирішила тільки тепер, опублікувавши кілька світлин сина в Instagram.

На честь благодійної акції "День піжам" ONUKA знялася із сином Сашком у фотосесії.

На першій світлині співачка показала сплячого малюка із собакою, а на другому кадрі сама артистка позує із сином вдома в піжамах.

Користувачі мережі залишилися в захваті від нових фотографій співачки із сином і зазначили, що малюк дуже схожий на тата – музиканта й продюсера Євгенія Філатова.

"Які солодкі", "Чарівні і такі теплі", "Яка краса. На тата схожий", – писали шанувальники в Instagram.

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