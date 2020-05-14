ONUKA народила первістка: перше фото малюка

Марія Дідик люди 16:56, 14.05.2020

Відома українська співачка Ната Жижченко, відома під псевдонімом ONUKA, народила первістка. Хлопчика назвали Олександром.

Новиною на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділився батько дитини співак Євген Філатов.

"Філатов Олександр Євгенович", - підписав він фото.

Сама Жижченко також повідомила радісну новину своїм шанувальникам.

"Сьогодні нас вже четверо", - написала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею – її старша дочка Стася Ровинска 12 травня народила дівчинку.

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