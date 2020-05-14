ONUKA народила первістка: перше фото малюка

Відома українська співачка Ната Жижченко, відома під псевдонімом ONUKA, народила первістка. Хлопчика назвали Олександром.
Новиною на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram поділився батько дитини співак Євген Філатов.
"Філатов Олександр Євгенович", - підписав він фото.
Сама Жижченко також повідомила радісну новину своїм шанувальникам.
"Сьогодні нас вже четверо", - написала вона.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українська телеведуча Сніжана Єгорова втретє стала бабусею – її старша дочка Стася Ровинска 12 травня народила дівчинку.
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