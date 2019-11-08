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8 листопада • оновлено в 04:59
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Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

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Онука актора і головного Д'Артаньяна Михайла Боярського похвалилася пишними формами на новому фото.

У своєму Instagram 20-річна Катерина часто публікує знімки, на яких позує у відвертих вбраннях, що підкреслюють спокусливу фігуру. Так, цього разу онука Боярського приміряла відверту сукню з дуже глибоким вирізом, який акцентував увагу на великих грудях Катерини. Фото дівчина поділилася в Instagram-stories.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

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Примітно, що зазвичай подібні знімки онуки Боярського збирають лише захоплені коментарі серед підписників. І, якби Катерина все-таки поділилася цим фото в стрічці, його б, напевно, теж чекала буря компліментів.

Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

Інстаграм

Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

Інстаграм

Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

Інстаграм

Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

Інстаграм

Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

Інстаграм

Якими ще гарячими фотографіями Катерина Боярська ділиться в своєму Instagram.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Особи
Михайло Боярський Катерина Боярська
Місце
Росія
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