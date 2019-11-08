Онука Михайла Боярського приголомшила великими грудьми: гарячі фото красуні

Онука актора і головного Д'Артаньяна Михайла Боярського похвалилася пишними формами на новому фото.

У своєму Instagram 20-річна Катерина часто публікує знімки, на яких позує у відвертих вбраннях, що підкреслюють спокусливу фігуру. Так, цього разу онука Боярського приміряла відверту сукню з дуже глибоким вирізом, який акцентував увагу на великих грудях Катерини. Фото дівчина поділилася в Instagram-stories.

Катерина Боярська Інстаграм

Примітно, що зазвичай подібні знімки онуки Боярського збирають лише захоплені коментарі серед підписників. І, якби Катерина все-таки поділилася цим фото в стрічці, його б, напевно, теж чекала буря компліментів.

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Якими ще гарячими фотографіями Катерина Боярська ділиться в своєму Instagram.

Катерина Боярська Інстаграм

Катерина Боярська Інстаграм

Катерина Боярська Інстаграм

Катерина Боярська Інстаграм

Катерина Боярська Інстаграм

Катерина Боярська Інстаграм

Катерина Боярська Інстаграм

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