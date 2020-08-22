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Онук Пугачової зізнався, що перехворів на коронавірус

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Микита Пресняков перехворів на коронавірус

Микита Пресняков перехворів на коронавірус.

Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков зізнався, що перехворів на коронавірус і майже місяць боровся з хворобою.

На своїй сторінці в Instagram музикант розповів, що все почалося із сильного кашлю, а згодом температура піднялася до 38°C.

"Всю ніч мене морозило, наступного дня я лежав із температурою 39°C, був кашель. Аналіз показав наявність COVID-19. Висока температура трималася декілька днів, а потім нормалізувалася. Зник нюх. Кашель нікуди не подівся", – розповів співак.

Пресняков розповів, які мав симптоми

Пресняков розповів, які мав симптоми Instagram Микити Преснякова

Різко погіршилося самопочуття Преснякова під час вечірки на дачі. Всі друзі, які тоді з ним контактували, також захворіли. Спершу хлопець лікувався від пневмонії і після двох негативних тестів зміг дізнатися, що переніс коронавірус.

Артист зізнався, що не знає, від кого міг заразитися. Також він закликав шанувальників не забувати про коронавірус і не думати, що все нормально, адже "хвороба нікуди не поділася".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ поширили інформацію про те, що у 38-річної телеведучої Ольги Фреймут виявили коронавірус.

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