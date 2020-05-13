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13 травня • оновлено в 17:10
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Онук Пугачової різко висловився під постом артистки

9.3т
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Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков залишив різкий коментар під постом артистки в Instagram.

Зокрема, примадонна опублікувала відео, на якому Пресняков виконує пісню "Тінь".

Микита Пресняков

Микита Пресняков

msn.com

Публікацію Пугачова супроводила коротким підписом: "Зачепило". Однак пост співачки викликав неоднозначну реакцію серед її шанувальників.

Так, один з користувачів написав у коментарях:

"Що це було! Краще б ветеранів привітали по-людськи. Навіщо його просувати. Так, талановита бабуся, затребувана й улюблена багатьма мама. Але ось на ньому природа явно відпочиває".

"Проблеми через вік": онук Пугачової різко висловився під постом артистки

Пресняков не став ігнорувати критику на свою адресу, і залишив досить різку відповідь під постом Пугачової:

"Повірте, мені просуватися на вашу аудиторію – тільки в мінус. Людина сприйнятлива до нової музики до 25 років. Та й на концерт гурту в жанрі Альтернативний Метал ви навряд чи підете й скакати там не будете. Бабуся просто приємне, мабуть, хотіла зробити! У мене є своя аудиторія, і я її дуже люблю. Ми поділяємо смаки в музиці. З вашого боку писати фігню якусь про людину, про яку ви полінувалися дізнатися хоч щось... Послухати, наприклад, альбом його гурту, над яким людина працювала 5 років. Тоді б і могли конструктивну критику скласти, і її цікаво було б почитати. Так ваше повідомлення виглядає, ніби у вас психічні проблеми через вік вже... "

"Проблеми через вік": онук Пугачової різко висловився під постом артистки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав на відео свою імениту 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову в молодіжному образі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Микита Пресняков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Кто там талантливіе? Смеетесь?
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