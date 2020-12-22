Онук Пугачової показав подаровану співачкою елітну квартиру. Відео

Онук російської співачки Алли Пугачової Микита Пресняков показав елітні апартаменти, які їм із дружиною Оленою Красновою подарувала зіркова бабуся.

Він провів екскурсію для програми "Звезды сошлись" на каналі НТВ. Микита та його кохана заселилися в чотирикімнатну квартиру в центрі Москви відразу після весілля. Коли вони в'їхали в неї, там уже був зроблений ремонт (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

На відео показано оформлені у світлих тонах кімнати й чорна кухня, на якій готує дружина Преснякова Олена Краснова.

Дружина Микити Преснякова Олена скриншот з відео

Дружина Микити Преснякова скриншот з відео

Дружина Микити Преснякова Олена готує на кухні скриншот з відео

У вітальні у молодої сім'ї стоїть великий білий рояль. Микита музикант і багато часу проводить за ним.

Микита Пресняков за роялем скриншот з відео

Микита Пресняков і Олена Краснова скриншот з відео

Микита Пресняков скриншот з відео

Також у квартирі є окреме житло для домашнього улюбленця – померанського шпіца Жуні. Про облаштування дитячої кімнати пара поки не думає.

Домашній вихованець Микити та Олени скриншот з відео

Домашній вихованець Микити та Олени скриншот з відео

Микита та Олена одружилися 2017 року. До цього вони зустрічалися три роки. Олені було 17 років, коли вона познайомилася з онуком Пугачової.

Нагадаємо, що Микита Пресняков – син музиканта Володимира Преснякова і співачки Крістіни Орбакайте – доньки Пугачової від шлюбу з литовським цирковим артистом Миколасом Орбакасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній чоловік телеведучої Сніжани Єгорової, український шоумен Антін Мухарський, вперше показав свій заміський будинок, в якому проживає з молодою дружиною Єлизаветою.