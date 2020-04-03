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3 квітня • оновлено в 16:26
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Онук Пугачової поголився налисо на камеру: як тепер виглядає хлопець

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Онук російської співачки Алли Пугачової і син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров поголився налисо.

Процес 21-річний хлопець вирішив показати в своїх Instagram-stories.

Крістіна Орбакайте з сином Дені

Крістіна Орбакайте з сином Дені

tvc.ru

Так, Дені зважився на кардинальні зміни в образі та позбувся свого білявого волосся, поголивши голову налисо. У соцмережі Байсаров продемонстрував нову зачіску.

"Вдома нудно",написав хлопець.

Дені Байсаров

Дені Байсаров

Instagram @dennyartview

Дені Байсаров

Дені Байсаров

Instagram @dennyartview

Дені Байсаров

Дені Байсаров

Instagram @dennyartview

Крім того, в своїх stories Дені опублікував і колаж з фотографій Брітні Спірс, на яких вона спочатку зображена з довгим волоссям, а через кілька знімків – короткострижена.

"На якій ви стадії карантину? Вгадаєте, на якій стадії я? Це дуже весела стадія",підписав колаж онук Пугачової.

Онук Пугачової поголився налисо на камеру: як тепер виглядає хлопець

Instagram @dennyartview

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 березня єдина внучка Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте Клавдія Земцова відсвяткувала день народження. Дівчинці виповнилося вісім років.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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