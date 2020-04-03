Онук Пугачової поголився налисо на камеру: як тепер виглядає хлопець

Онук російської співачки Алли Пугачової і син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров поголився налисо.

Процес 21-річний хлопець вирішив показати в своїх Instagram-stories.

Крістіна Орбакайте з сином Дені tvc.ru

Так, Дені зважився на кардинальні зміни в образі та позбувся свого білявого волосся, поголивши голову налисо. У соцмережі Байсаров продемонстрував нову зачіску.

"Вдома нудно", – написав хлопець.

Дені Байсаров Instagram @dennyartview

Дені Байсаров Instagram @dennyartview

Дені Байсаров Instagram @dennyartview

Крім того, в своїх stories Дені опублікував і колаж з фотографій Брітні Спірс, на яких вона спочатку зображена з довгим волоссям, а через кілька знімків – короткострижена.

"На якій ви стадії карантину? Вгадаєте, на якій стадії я? Це дуже весела стадія", – підписав колаж онук Пугачової.

Instagram @dennyartview

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 березня єдина внучка Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте Клавдія Земцова відсвяткувала день народження. Дівчинці виповнилося вісім років.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.