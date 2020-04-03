Онук Пугачової поголився налисо на камеру: як тепер виглядає хлопець

Онук російської співачки Алли Пугачової і син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров поголився налисо.
Процес 21-річний хлопець вирішив показати в своїх Instagram-stories.
Крістіна Орбакайте з сином Дені
tvc.ru
Так, Дені зважився на кардинальні зміни в образі та позбувся свого білявого волосся, поголивши голову налисо. У соцмережі Байсаров продемонстрував нову зачіску.
"Вдома нудно", – написав хлопець.
Дені Байсаров
Instagram @dennyartview
Дені Байсаров
Instagram @dennyartview
Дені Байсаров
Instagram @dennyartview
Крім того, в своїх stories Дені опублікував і колаж з фотографій Брітні Спірс, на яких вона спочатку зображена з довгим волоссям, а через кілька знімків – короткострижена.
"На якій ви стадії карантину? Вгадаєте, на якій стадії я? Це дуже весела стадія", – підписав колаж онук Пугачової.
Instagram @dennyartview
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 березня єдина внучка Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте Клавдія Земцова відсвяткувала день народження. Дівчинці виповнилося вісім років.
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